テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限161.80円
162.50 エンベロープ1%上限（10日間）
161.80 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
161.55 現値
160.89 10日移動平均
160.84 一目均衡表・転換線
160.38 21日移動平均
160.27 一目均衡表・基準線
159.29 エンベロープ1%下限（10日間）
158.96 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
158.40 100日移動平均
157.88 一目均衡表・雲（上限）
157.86 一目均衡表・雲（下限）
156.33 200日移動平均
ボリンジャーバンド2シグマ上限野161.80円が目先のポイント。
161.80 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
161.55 現値
160.89 10日移動平均
160.84 一目均衡表・転換線
160.38 21日移動平均
160.27 一目均衡表・基準線
159.29 エンベロープ1%下限（10日間）
158.96 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
158.40 100日移動平均
157.88 一目均衡表・雲（上限）
157.86 一目均衡表・雲（下限）
156.33 200日移動平均
ボリンジャーバンド2シグマ上限野161.80円が目先のポイント。