162.50　エンベロープ1%上限（10日間）
161.80　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
161.55　現値
160.89　10日移動平均
160.84　一目均衡表・転換線
160.38　21日移動平均
160.27　一目均衡表・基準線
159.29　エンベロープ1%下限（10日間）
158.96　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
158.40　100日移動平均
157.88　一目均衡表・雲（上限）
157.86　一目均衡表・雲（下限）
156.33　200日移動平均

ボリンジャーバンド2シグマ上限野161.80円が目先のポイント。