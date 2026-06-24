北海道テレビ放送(HTB)は、人気番組「水曜どうでしょう」30周年記念を記念したナチュラルミネラルウォーター「水どうでしょう」を発売する。9月4日から開催されるイベント「水曜どうでしょう祭UNITE2026」のほか、先行販売として7月から1ケース24本入りの箱売りを、HTBオンラインショップ、ローソンオンラインギフトなどで行なう。価格は1本130円。24本入り1ケースは3,120円。なおローソンでは全国一律送料として、別途1,100円が必要。

24本入りのケース

HTBオンラインショップ限定オリジナルドリンクホルダー

ローソンオンラインギフト限定オリジナルドリンクホルダー

HTBオンラインショップとローソンオンラインギフトのケース売りでは、各ストア限定のオリジナルドリンクホルダーが付属する。予約期間は7月1日～24日まで、商品配送日は8月21日。

またローソンLoppiでは、保冷バッグ「黒」と水どうでしょう6本のセットを2,310円で販売する。こちらも予約期間は7月1日～24日まで、商品配送日は8月21日。

さらにローソン・ユナイテッドシネマ/ユナイテッド・シネマ/シネプレックスの全国38劇場では、保冷バッグ「赤」と水どうでしょう4本、おみやげポップコーンのセットを2,310円で販売する。発売日は8月28日。

水どうでしょうは、原始の面影を残す大雪山連峰の自然のなか、ゆっくりと地中でろ過された天然水。「そのまま常温で飲むもよし、キンキンに冷やして飲むもよし！軟水のため珈琲や紅茶、日本茶はもとより、料理に使うのも良い。お米を炊く際に使用すると本来の甘みがより強調され美味しくいただけます！」とのこと。

番組ロゴをそのまま使用したラベルデザインを採用。採取地は北海道上川郡上川町で、容量は530ml。なお、いずれもスーパーやコンビニなど一般小売販売の予定はないという。