歌手の香西かおりが２４日、大阪市内で大阪観光局の取材会に出席した。

大阪観光局発信のＹｏｕＴｕｂｅ番組「かおりとヒロシの、美味しい大阪大発見！」の制作、配信を発表。毎月１０日、２０日の２回配信で、この日は第１回目となる泉南エリアの食材で、チャーハンを作った。メインキャスターとして登場する香西は「どんどんいろんなものを掘り起こしていけると思うので、それをみんなで楽しく、分かりやすくお伝えしていけたらいいなと。その中でおいしいものを作り出していけたら、もっともっと楽しくなっていくかなと思います」と意欲を語った。

溝畑宏理事長は「大阪の食を世界に持っていきたい」と意気込む。香西はおばんざいで締めに出すカレーのレトルトを販売したら、ＣＤよりも売れたと苦笑い。「おいしいものを口にしたときに、笑顔になるんですよ。日本にはまだ季節があるので、その季節ごとの産物っていうか、そういうものをうまくエントリーしていけたら世界発信も夢じゃないかな」と同調した。

今後の周知方法についての質問に香西は「リアルにおいしいものを口にして、情報を手にして、なんて素晴らしい番組なんだろうって思っているので、策におぼれるよりは素直に楽しんでやってると、いろんな人の目に触れ、確実にフォロワーは伸びていくんじゃないかなと思います」とほほ笑んだ。

香西は初期の乳がんと診断され、４月３０日に手術していたことを５月１５日に公表。公の場は５月１７日の上方落語家のファン感謝イベント「彦八まつり」に続いて２度目となるが、病気については言及しなかった。