AKB48、『推しが『好きish』コンサート』ランキング中間発表を延期
アイドルグループ・AKB48の公式Xが、24日に更新。同日午後9時より配信を予定した「推しが『好きish』コンサート」推し席ランキング中間発表について延期することを伝えた。
【画像】AKB48、『推しが『好きish』コンサート』ランキング中間発表を延期
Xでは「本日20:00より配信を予定しておりました「推しが『好きish』コンサート」推し席ランキング 中間発表 配信につきまして、7月10日(金)へ延期させていただきます。なお、配信開始時刻につきましては、決まり次第改めてお知らせいたします」と記された。
同グループは5日、秋葉原・AKB48劇場にて『秋コンサート・コンセプト発表会』を開催。同コンサートについては、メンバーごとの“推し席”を販売し、応募数に応じて立ち位置や演出がグレードアップされる仕組みであると説明。座席エリアに関しては、後日生配信される予定の「くじ引き」で決定し、メンバーの運が試される初の試みと伝えられていた。
21日に、グループのXでは「推しが「好きish」コンサート推し席ランキング 中間発表 配信決定。上位16名がコンサート選抜となる公演。現在の選抜圏内ベスト16を大発表。果たして、現在のランキングは！？そして、ここから順位はどう動くのか！？」と伝えられており、SNSでは当初の発表と内容が異なっていることへの声が寄せられていた。
【画像】AKB48、『推しが『好きish』コンサート』ランキング中間発表を延期
Xでは「本日20:00より配信を予定しておりました「推しが『好きish』コンサート」推し席ランキング 中間発表 配信につきまして、7月10日(金)へ延期させていただきます。なお、配信開始時刻につきましては、決まり次第改めてお知らせいたします」と記された。
21日に、グループのXでは「推しが「好きish」コンサート推し席ランキング 中間発表 配信決定。上位16名がコンサート選抜となる公演。現在の選抜圏内ベスト16を大発表。果たして、現在のランキングは！？そして、ここから順位はどう動くのか！？」と伝えられており、SNSでは当初の発表と内容が異なっていることへの声が寄せられていた。