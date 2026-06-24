秋元康氏（68）が総合プロデュースを務める女性16人組「Rain Tree」が7月29日に行う2度目の単独コンサートが、CSテレ朝チャンネルで独占生中継されることが決まった。

グループは2月、デビュー1周年を記念した初の単独コンサート「Rain Tree 1st Anniversary Concert」を東京・日本橋三井ホールにて開催。昼夜2回公演ともにチケットが完売し、会場は熱気にあふれた。

それから約半年となる7月29日、グループ最大規模となる、東京・台場のZepp DiverCityで、て2度目となる単独コンサート「Rain Tree Concert 2026 〜Summer party for you〜」を開催し、大きく飛躍した姿を見せる。

生中継が決定したことに綾瀬ことりは「私達RainTreeがデビューした時から目標にしていたZeppでのコンサートをこうしてたくさんの方に見ていただける形で放送していただけることになり、本当に嬉しいです。ありがとうございます！」と大喜び。「このコンサートでは、私達RainTeeがこれまで積み重ねてきた努力や成長をお見せできる特別なステージにしたいですし、メンバー一人一人の個性や、このメンバーだからこそ作れるパフォーマンスをお届けできるように精一杯頑張ります！この放送をきっかけに初めてRainTree を知ってくださる方も、いつも応援してくださる皆さんも、全員に楽しんでいただけるコンサートにしたいと思っています！」と意気込み「Rain Treeと忘れられない夏の日にしましょう！」と呼びかけた。

ライブのもようは、CSテレ朝チャンネル1にて、7月29日午後6時30分から生中継される。