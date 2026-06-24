［鳥の目 虫の目］…川島健司

米国にサッカーは根付いたか。

ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会が始まって以来、考えている。

開催都市の一つ、アトランタの試合会場はダウンタウンから徒歩ですぐ。アメリカンフットボール兼用スタジアムで、メジャーリーグ・サッカー（ＭＬＳ）のアトランタ・ユナイテッドのホームだ。近くにある五輪百周年公園は、１９９６年の夏季五輪開催時に爆弾テロがあった場所だが、大会中はファンフェスタの会場で大勢の人が集まり、中にはユナイテッドのシャツを着ている人もいる。

同じ３０年前に１０チームで始まったＭＬＳ。きっかけは９４年の米国Ｗ杯開催を機に、国際サッカー連盟からプロリーグの創設を求められたことだ。ＭＬＳエグゼクティブ・バイス・プレジデントのダン・コートマンシュ氏は、チーム数が３倍に増えたことについて、「当時はここまで進歩するとは想像していなかった」と率直な感想を口にする。

９４年大会では、開幕時にアメフト界のスターだったＯ・Ｊ・シンプソンの逮捕劇が発生。Ｗ杯報道は二の次だった印象だが、今回は米国代表の快進撃もあり、テレビでの扱いも大きい。４大スポーツの国とされてきた米国では、サッカーを入れて５大スポーツという表現も出てきている。

米国は女子サッカーも盛んで、実力は常に世界トップを争う。アトランタにも元日本代表の澤穂希さんらがかつてプレーしたビートというプロチームがあった。リーグは消滅したが、現在はナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグに１６チームが参加。このリーグは拡大を続けており、アトランタからも２０２８年に新たなクラブが参入するという。

３億４０００万人以上の人口を抱える米国は、今大会出場４８チームのうち、最も人口の多い国でもある。前回のＷ杯開催がサッカー不毛の地と呼ばれた米国に種をまいたとすれば、今回でその土壌は飛躍的に豊かになる気がする。（編集委員）