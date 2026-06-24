お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（52）が23日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・59）に出演。あわや大事故につながったトラブルについて語った。

「バイきんぐ」小峠英二がMCを務めるBSフジ「小峠英二の試乗最高！」にゲスト出演したジュニア。試乗する“夢の一台”に漫画「あしたのジョー」の矢吹丈がハワイで乗っていた車、マーキュリー・クーガーを選んだといい、小峠を助手席に乗せ、首都高を恵比寿に向かって走行した。

2人でドライブを楽しんでいると「カタンってちょっとなった時に、ボンネットがバーーーーン開いたんよ！アメ車の前めちゃくちゃ長いボンネットがバーーーーン！もう何にも見えへんねん！」。

小峠と「もうアカンアカンアカンアカン！！！！言うて。首都高止まられへんから。初めて乗る車、ハザードもどこにあるか分からん」と大パニックになったが「ゆっくり減速して止めたんよ」。前後をスタッフの車が走っており、大事故に至らなかったと説明し「めっちゃ怖かった」と振り返った。

これにケンドーコバヤシは「こっわ」「よく無事でしたね首都高で。まだ下道ならね」と相づち。ジュニアは「何か……」と沈黙の後「いったん解散や」。ケンコバに「なんでやねん！」とつっこませ、スタジオに笑いを誘った。