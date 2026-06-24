世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。

6月23日（火）に放送された同番組では、定期的に話題になる“男女の奢り・奢られ問題”についてトークが展開された。そのなかで三谷紬アナウンサーが、恋人とは“全部割り勘”派である理由を明かし…。

【映像】テレ朝・三谷紬アナ、恋人とは“全部割り勘”派「モラハラっぽくなった」元カレが背景に

三谷アナは、支払いにおいて割り勘派。その理由は、「割り勘にすれば（立場に）上下ができない」からだという。

恋愛において、「奢る優越感」と「奢られる罪悪感」がそれぞれ蓄積されていくと、いつか破局のキッカケになると主張する三谷アナ。実際、三谷アナは「結局そこが最終的なほころびになるってことを一回経験した」そうで、その当時付き合っていた男性が「最終的にモラハラっぽくなっちゃった」という。

そんなつらい過去を持つ割り勘派・三谷アナに物申したのは、“お金を出してくれるなら、男女も先輩後輩も関係なく奢ってもらう”派の永野だ。

永野は「おもいっきり奢ってもらえる方がスカッとしない？」「割り勘って平和なんだけど盛り上がんなくない？」と主張。「奢ってくれてラッキー」くらいの気持ちでいた方が、相手も「お金を出して気持ちいい」と感じ双方幸せだと語り、三谷アナに「罪悪感を感じなくていいの」と優しく寄り添った。