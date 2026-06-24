『ONE PIECE』を再アニメ化する新シリーズ『THE ONE PIECE』の第1話エピソードアートが公開された。

参考：『ONE PIECE HEROINES』主題歌はアイナ・ジ・エンド 楽曲を使用した予告映像も

本作は、1997年より『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて連載中の尾田栄一郎によるマンガ『ONE PIECE』を、「東の海（イーストブルー）編」第1話から再びアニメ化する新シリーズ。制作は『SPY×FAMILY』『進撃の巨人』などのWIT STUDIOが担当し、2027年2月よりNetflixで世界配信される。

今回公開された第1話エピソードアートは、世界最大規模のアニメーション映画祭であるアヌシー国際アニメーション映画祭2026にて、Netflixが実施したパネルイベント「Netflix Anime Studio Focus」の中で披露された。海へと繰り出す波飛沫とともに、主人公モンキー・D・ルフィの「海賊王におれはなる!!!!」という名台詞が聞こえてくるような、冒険のはじまりを予感させるビジュアルとなっている。原作第1巻・第1話のタイトルである「ROMANCE DAWN－冒険の夜明けー」を象徴する1枚だ。エピソードアートは今後第7話まで、各話ごとに制作される予定となっている。

また、メディア向けには肥塚正史監督のメッセージ動画と、第1話本編の冒頭映像1分が会場限定で放映された。冒頭映像では、『ONE PIECE』始まりの場面である“ロジャー処刑台のシーン”がスクリーンに映し出された。監督によるメッセージ映像は後日公開される予定だ。

さらに、6月24日22時（JST）には、映像が全世界初公開となるティザー予告が公開されることも告知された。（文＝リアルサウンド編集部）