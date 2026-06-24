キャッシュバックの最大額は交換レンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO」の4万円分となっている。
キャンペーン名
OM SYSTEM 夏のキャッシュバック
購入対象期間
2026年6月26日（金）～9月13日（日）
応募期間
2026年6月26日（金）～9月28日（月）
4万円分
M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO
3万円分
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS
2万5,000円分
OM-1 Mark II 100-400mm II 超望遠レンズキット
2万円分
OM-1 Mark II 12-40mm F2.8 PRO II レンズキット OM-3 12-45mm F4.0 PRO レンズキット M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO
1万5,000円分
M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II
1万円分
OM-1 Mark II ボディー OM-3 ボディー OM-5 Mark II 14-150mm IIレンズキット OM-5 Mark II 12-45mm F4.0 PROレンズキット M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3
5,000円分
OM-5 Mark II ボディー Tough TG-7 M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.8 II M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.8 II M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro