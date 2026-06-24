キヤノンRF用

株式会社タムロンは、APS-Cサイズミラーレスカメラ対応の大口径標準ズームレンズ「17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD」（Model B070）に新マウントを追加。キヤノンRF用とニコンZ用を7月2日（木）に発売する。

APS-Cサイズ用の大口径F2.8標準ズームレンズにおいて、クラス最大となる4.1倍のズーム倍率を持つ。すでにソニーE用、富士フイルムX用が発売済み。

35ｍm判換算での焦点距離は、キヤノンRF用が27.2-112mm相当、ニコンZ用が25.5-105mm相当。

レンズ構成は12群16枚。

タムロン独自の手ブレ補正機構「VC（Vibration Compensation）」を搭載する。

フォーカス駆動には、高速・静粛性に優れるというステッピングモーター「RXD（Rapid eXtra-silent stepping Drive）」を採用。動画対応としてフォーカスブリージングも抑制したとする。

キヤノンRF用には、独自の機構として「AF/MF切り替えスイッチ」と「VC ON/OFF スイッチ」を搭載している。

簡易防滴構造や防汚コートを採用している。

ニコンZ用

レンズ構成MTF曲線

広角端

望遠端

レンズ構成：12群16枚 絞り羽根：9枚（円形絞り） 最小絞り：F22 最短撮影距離：0.19m（広角端）、0.39m（望遠端） 最大撮影倍率：1:4.8（広角端）、1:5.2（望遠端） フィルター径：67mm 最大径：74.6mm 長さ：117.3mm（RF）、121.3mm（Z） 質量：530g（RF）、540g（Z） 標準付属品：花型フード、フロントキャップ、リアキャップ 希望小売価格：168,300円（RF）、166,100円（Z）