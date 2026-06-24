開催：2026.6.24

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 5 - 1 [オリオールズ]

MLBの試合が24日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとオリオールズが対戦した。

エンゼルスの先発投手はライアン・ジョンソン、対するオリオールズの先発投手はシェーン・バズで試合は開始した。

1回裏、3番 ノーラン・シャヌエル 5球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでエンゼルス得点 LAA 2-0 BAL

5回裏、2番 ボーン・グリッソム 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 4-0 BAL、4番 ホルヘ・ソレア 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでエンゼルス得点 LAA 5-0 BAL

7回表、6番 レオディ・タベラス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 LAA 5-1 BAL

試合は5対1でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのライアン・ジョンソンで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はオリオールズのシェーン・バズで、ここまで4勝8敗0S。

ここまでエンゼルスは33勝48敗で8.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位。一方オリオールズは38勝43敗で10.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-24 13:56:30 更新