株式会社タムロンは、大口径標準ズームレンズ「17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD（Model B070）」キヤノンRF・ニコンZ用の発売を記念して、体験モニターキャンペーンを6月24日（水）から実施する。

同社の「TAMRON ID」会員を対象としたキャンペーン。新製品である同レンズのニコンZ用、またはキヤノンRF用のいずれかを1カ月間無料で試用できる。

モニター体験期間中に撮影した写真やコメントは、タムロン公式WebサイトやSNSアカウントにて紹介される予定だという。

「17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD」は、ズーム全域F2.8の大口径標準ズームレンズとして4.1倍のズーム倍率を実現。APS-Cサイズ相当のイメージサークルに対応する。AFモーターはVXD。手ブレ補正機構「VC」も搭載する。ソニーE用、富士フイルムX用が発売済み。

対象レンズ：17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD（Model B070）キヤノンRF用、ニコンZ用 募集期間：6月24日（水）～7月7日（水） モニター体験期間：7月30日（木）～8月29日（土）※実施状況に応じて変更の場合あり 当選者数：10名 参加方法：キャンペーン特設ページのフォームより申込み