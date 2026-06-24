「うおおおおお！」「まじだったのか」千葉が“91戦34発”の即戦力を獲得！ 大型補強にファン興奮「エグすぎる」「待ってました！」
待望のストライカーが加わった。
ジェフユナイテッド千葉は６月24日、川崎フロンターレからブラジル人FWエリソンを完全移籍で獲得したと発表した。
現在27歳のエリソンは、2024年１月にブラジルのサンパウロFCから川崎へ加入。J１リーグでは通算54試合に出場して14得点を記録し、公式戦通算では91試合34得点をマークしている実力派FWだ。
エリソンは新天地での挑戦に向け、クラブ公式サイトを通じて次のように意気込みを語った。
「ジェフのユニフォームを着てプレーできることをとても嬉しく思っています。
これからチームの力になれるよう、毎日の練習から全力で取り組み、ピッチでは最後まで諦めずに戦います。サポーターの皆さんには、『いつも全力でプレーする選手だな』と思ってもらえるようなプレーをお見せしたいです。ジェフのためにすべてを出し切って戦いますので、応援よろしくお願いいたします！」
千葉の大型補強。クラブの公式Xで加入が発表されると、サポーターからは歓喜の声が相次いだ。
「うおおおおお！」
「本当にきたー！」
「エグすぎるってマジで！」
「ようこそ！わが千葉へ」
「ジェフの本気度がわかります」
「すごい補強だな」
「まじだったのか」
「懸念のひとつだったCFタイプの補強が実現した」
「待ってました！」
熱烈な歓迎を受けたブラジル人ストライカーは、J１昇格初年度を迎える千葉の躍進の起爆剤となれるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】千葉に加入！ “闘牛ストライカー”エリソンのゴール集！
ジェフユナイテッド千葉は６月24日、川崎フロンターレからブラジル人FWエリソンを完全移籍で獲得したと発表した。
現在27歳のエリソンは、2024年１月にブラジルのサンパウロFCから川崎へ加入。J１リーグでは通算54試合に出場して14得点を記録し、公式戦通算では91試合34得点をマークしている実力派FWだ。
エリソンは新天地での挑戦に向け、クラブ公式サイトを通じて次のように意気込みを語った。
これからチームの力になれるよう、毎日の練習から全力で取り組み、ピッチでは最後まで諦めずに戦います。サポーターの皆さんには、『いつも全力でプレーする選手だな』と思ってもらえるようなプレーをお見せしたいです。ジェフのためにすべてを出し切って戦いますので、応援よろしくお願いいたします！」
千葉の大型補強。クラブの公式Xで加入が発表されると、サポーターからは歓喜の声が相次いだ。
「うおおおおお！」
「本当にきたー！」
「エグすぎるってマジで！」
「ようこそ！わが千葉へ」
「ジェフの本気度がわかります」
「すごい補強だな」
「まじだったのか」
「懸念のひとつだったCFタイプの補強が実現した」
「待ってました！」
熱烈な歓迎を受けたブラジル人ストライカーは、J１昇格初年度を迎える千葉の躍進の起爆剤となれるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】千葉に加入！ “闘牛ストライカー”エリソンのゴール集！