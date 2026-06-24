イギリスのR&BアーティストElmiene（エルミーン）が、夜の公園で藤井風とともに歌う姿を投稿し、話題となっている。

【写真】藤井風とエルミーン、夜の公園で「可愛すぎ」な歌唱動画／藤井とエルミーンの2ショット／コラボのきっかけになった藤井によるElmiene「Someday」カバー動画

■藤井風＆Elmieneの極上ハーモニーと遊具のギャップが話題沸騰

「a crucial scene from our upcoming movie（僕たちの近日公開予定の映画の重要なシーン）」と添えて投稿されたのは、藤井とエルミーンのコラボ曲「Comets + Gold」（6月19日リリース）を歌う動画だ。

動画は、夜の公園で美しい歌声を響かせるエルミーンの姿からスタート。カメラが引いていくと、エルミーンはなんとゾウの遊具に座り、揺れながら歌っている。そのままカメラが移動すると、隣にはパンダの遊具に乗りながら歌う藤井の姿も現れる。

ソウルフルで成熟したふたりの美しい歌声と、しっかりと遊具の持ち手を握り、リズムに合わせて揺れる姿とのギャップがなんともユニーク。思わず笑みがこぼれるような映像に仕上がっている。

藤井は、自身のInstagramでこの映像をリポストしている。

SNSでは「ふたりとも可愛すぎ！！」「ぞうさんとパンダさんの癒しの歌声（笑）」「どんなストーリーでこの映像になったの！？」「あの神曲からのこのギャップ、沼すぎる」「シュールにも程がある」と大きな反響が寄せられている。