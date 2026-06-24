平野紫耀（Number_i）・YUTA（中本悠太／NCT）・堀米雄斗が、フランス・パリで開催されたルイ・ヴィトン2027年春夏メンズコレクションに出席。

【動画】平野紫耀・堀米雄斗・YUTA パリ“ヴィトン”ショーでのスリーショット①～③

3人揃ってファッションメディア『Harper’s BAZAAR』・『WWD JAPAN』・『FASHIONSNAP』などの公式Instagramに登場している。

■バッグの色味やサイズ感、持ち方にも個性があふれる3人

『Harper’s BAZAAR』の動画では、背景に滝が流れ足元は砂浜というロケーションに、平野・YUTA・堀米が肩を並べて登場。

ネイビーのジップジャケットに黒パンツ、黄緑色のバッグを小脇に抱えた平野。頭に掲げたサングラスと肩に羽織ったカーキ色のコート、ピンク色の大きめバッグが印象的なYUTA。白ジャケットに小ぶりのバッグを持った堀米と、それぞれがヴィトンのコーディネートを披露している。

動画内では、堀米がヴィトンのメンズ クリエイティブ・ディレクター ファレル・ウィリアムスの音楽性について語る場面も。

『WWD JAPAN』の動画では、ジャケットを脱いだ平野がYUTAと並んで談笑するツーショットも。ふたりとも白Tシャツで爽やかさが際立っている。またYUTAと堀米のツーショットも見ることができる。

『FASHIONSNAP』が公開したのは3人の決めショット。堀米とジャクソン・ワンが談笑する姿も捉えている。

コメント欄には「豪華3ショット」「爽やかな着こなし」「カジュアルなのに上品」「日本が誇る3人」といったファンの声が続々と到着している。

■堀米のコメントも聞ける『Harper’s BAZAAR』

3人それぞれのヴィトンの着こなしに注目。

■平野のTシャツコーデも見られる『WWD JAPAN』

平野とYUTAの談笑シーンも。

■ジャクソン・ワンも登場！『FASHIONSNAP』

堀米がジャクソン・ワンと楽しそうに会話している場面も捉えている。