間寛平GM、Kis-My-Ft2二階堂高嗣と「めちゃくちゃ友達になった」 新喜劇ゲスト出演後「次の日も電話が掛かってきて…」
『第五十三回 吉本新喜劇GM月例会見』が24日、なんばの大阪本社で開かれた。吉本新喜劇ゼネラルマネージャーの間寛平をはじめ、松浦真也、森田まりこ、アキ、新名徹郎、小西武蔵、生瀬行人、野崎塁、井下大活躍、藤井遥佳が出席した。
【写真】左からマッチョ、マッチョ、中肉中背を披露した芸人たち
今月の振り返りでは、5月29日に行われた『間寛平Presents 濱田祐太郎が今年も見せる!?盲目の新喜劇』の話題に。寛平GMは「タップ（ダンス）やって盛り上がって。ほんまに濱田くん頑張ったよね。よう覚えたと思う」と濱田を絶賛していた。
さらにゲストとして、寛平GMの孫役として出演したKis-My-Ft2の二階堂高嗣について「もうめちゃくちゃ友達になってん！もうずっと“じいじ”“じいじ”って言うてくれてた」と振り返り「次の日もお礼の電話がかかってきて！もう“じいじ”“じいじ”言うて。めっちゃ友達になったんですよ」と話した。
また観劇したという森田は「二階堂さんがエンディングでずっと濱田さんの背中をそっと手で支えてはったんですよ！それが印象的で、優しい方やな！って」と言うと寛平GMも「ほんまにやさしい子」と頷いていた。
寛平GMを「なんかあったら新喜劇に出てほしいな」と期待を込め「それぐらい友達になりました」と新しい“友達”に喜んでいた。
会見では、振り返りのほか、今後控えるイベントを座員らがアピールした。なお、MCはレイチェルが務めた。
【写真】左からマッチョ、マッチョ、中肉中背を披露した芸人たち
今月の振り返りでは、5月29日に行われた『間寛平Presents 濱田祐太郎が今年も見せる!?盲目の新喜劇』の話題に。寛平GMは「タップ（ダンス）やって盛り上がって。ほんまに濱田くん頑張ったよね。よう覚えたと思う」と濱田を絶賛していた。
また観劇したという森田は「二階堂さんがエンディングでずっと濱田さんの背中をそっと手で支えてはったんですよ！それが印象的で、優しい方やな！って」と言うと寛平GMも「ほんまにやさしい子」と頷いていた。
寛平GMを「なんかあったら新喜劇に出てほしいな」と期待を込め「それぐらい友達になりました」と新しい“友達”に喜んでいた。
会見では、振り返りのほか、今後控えるイベントを座員らがアピールした。なお、MCはレイチェルが務めた。