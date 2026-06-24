STARTO社、“誹謗中傷”法的対応の進捗伝える 名誉回復措置＆損害賠償も「安心して芸能活動に専念できるよう」
STARTO ENTERTAINMENTは24日、公式サイトを通じ、所属タレントへの誹謗中傷への法的対応について、進捗を伝えた。
【ライブ写真】圧巻…嵐ファイナルライブの模様
発表で「当社タレントへの誹謗中傷に対する法的対応の進捗について」と題し、「2024年以降、契約タレントに対するインターネット上の誹謗中傷に対して民事・刑事の両面から法的対応を行っております」と説明。「当社タレントについて事実無根の情報が広く流布された記事の件では、警察による捜査が進められ、昨年末に書類送検されたとの報告を受けております」と伝えた。
これまでに発信者情報が開示された件について、「順次法的責任の追及を進めています」とし、「開示された投稿者に対しては、当社タレントの名誉回復措置を求めるとともに、当社側に生じた損害を賠償していただくこととしております」とつづった。
最後に「当社は、契約タレントがいかなる権利も脅かされることなく安心して芸能活動に専念できるよう、今後も誹謗中傷をはじめとするあらゆる権利侵害に対し毅然とした対応を講じてまいる所存です」と締めくくった。
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発表で「当社タレントへの誹謗中傷に対する法的対応の進捗について」と題し、「2024年以降、契約タレントに対するインターネット上の誹謗中傷に対して民事・刑事の両面から法的対応を行っております」と説明。「当社タレントについて事実無根の情報が広く流布された記事の件では、警察による捜査が進められ、昨年末に書類送検されたとの報告を受けております」と伝えた。
最後に「当社は、契約タレントがいかなる権利も脅かされることなく安心して芸能活動に専念できるよう、今後も誹謗中傷をはじめとするあらゆる権利侵害に対し毅然とした対応を講じてまいる所存です」と締めくくった。