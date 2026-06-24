超連携からの豪快な先制点にタレントやユーチューバーたちが大熱狂となった。

【映像】二瓶JAPANが大歓喜した「超連携ゴール」（実際の様子）

6月20日に放送された『ABEMA的eFootball祭〜チーム対抗サッカーゲームバトル〜』では、4チームによるトーナメント戦が白熱。第1試合では、二瓶有加、LISEMけーご、令和ちゃんねるの「二瓶JAPAN」と、今井アンジェリカ、ヒカックゲームズ、カナメストーン山口誠の「アンジェJAPAN」が対戦した。

押し気味に試合を進めた二瓶JAPANは、64分に待望の先制点を奪う。自陣から二瓶、けーご、令和ちゃんねると繋がってカウンターを発動し、最後は抜け出したけーごがペナルティーエリア内で豪快にフィニッシュ。ゴールネットが揺れると3人はハイタッチを交わして大喜びし、「やったー！」「最高！」「ナイス！」「完璧！」「えぐい！」と興奮冷めやらぬ状態となった。

「ギャルこいよー！」の煽りも

この先制点はABEMAのコメント欄でも話題となり、視聴者からは「ないすー！」「けーごうまい」「ナイスゴール」「うまく抜けたな」「良い試合」「二瓶JAPANチームワーク良い」「アシストもよいよ」などの反響が出た。

さらに意気揚々の二瓶JAPANが「ギャルどうしたー！」「ギャルこいよー！」と煽りを入れると、アンジェは「まじムカつくー！」とより一層の気合いが入った様子だった。

試合は結局、この1点を守り切った二瓶JAPANがアンジェJAPANに1−0で勝利。MCのNON STYLE井上裕介は「めっちゃおもろいっすね！最高！」と反応すると、さらにドリブル突破の多さから「ちょっとアンジェのワンマンプレーが気になったけど（笑）」とツッコミを入れて会場を笑わせた。

（ABEMA的eFootball祭〜チーム対抗サッカーゲームバトル〜）

