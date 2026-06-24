【香港＝遠藤信葉】中国共産党に批判的な論調で知られた香港紙・蘋果日報（アップル・デイリー）の廃刊から２４日で５年となる。

中国の意向を受けた香港政府は、創業者の黎智英（れいちえい）氏（７８）や同社を厳しく取り締まり、香港メディアに沈黙を強いている。

２３日、蘋果日報の本社だったビル外壁の看板は色あせ、門扉は固く閉ざされていた。現地を訪れた同紙記者だった女性は「５年の間に権力を批判、監視するメディアの責任を果たすことが許されなくなった。政府は黎氏も蘋果日報も人々の記憶から消したいのだろう」と嘆いた。

蘋果日報は１９９５年に黎氏が創刊。香港当局は同紙の報道が２０１９年の大規模な反政府デモを助長したと問題視し、２０年６月の国家安全維持法（国安法）施行後、黎氏や同紙幹部を逮捕した。会社資産も凍結され廃刊に追い込まれた。

黎氏には今年２月、国安法違反の罪で禁錮２０年の判決が言い渡され、確定した。香港政府は３月、蘋果日報と関連会社２社の登記を抹消し、解散させた。同社を支援する行動も罪となると政府は警告しており、メディア関係者は「蘋果日報の話題は触れにくい」と明かす。