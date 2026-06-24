22日のアルゼンチン対オーストリア戦、試合が給水タイムに入ったことを示す電光掲示板/Jerome Miron/Imagn Images/Reuters via CNN Newsource

アトランタ（CNN）サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会が開催されている各地のスタジアムでは、試合とは別の形で激しい戦いが繰り広げられている。

戦いの舞台は給水タイム、使用する武器はカラオケだ。

試合の前後半それぞれの途中に設けられる2回の給水タイム（そして広告の時間）に対して観客が発するブーイングは、日程が進むごとにその音量を増している。観客は、給水タイムの導入により国際サッカー連盟（FIFA）がサッカーを事実上の4クオーター制競技に変えようとしていると示唆。ブーイングを通じて強い不満を表明している。そんな彼らにブーイングをやめさせる最善の方法は、代わりに歌を歌わせることらしい。

18日に行われた南アフリカ対チェコ戦の後半、給水タイムは大きなブーイングに迎えられた。しかしその数秒後、ジョン・デンバーの「故郷へ帰りたい」がスタジアムのスピーカーから流れ始めると、それまでのブーイングは6万7千人による大合唱へと変わった。21日のスペイン対サウジアラビア戦でも同様の光景が見られた。

ダラスでのイングランド対クロアチア戦、ブーイングに対抗するために流されたのはザ・キラーズの「ミスター・ブライトサイド」だった。米国がオーストラリアを2―0で破ったシアトルでは、短い中断時間中に観客席を盛り上げたのはブーイングではなくブラスバンドだった。そして再びダラスで行われたアルゼンチン対オーストリアのグループJの試合では、ロス・デル・リオによる1993年の大ヒット曲「恋のマカレナ」が使われた。

これは「ビューティフル・ゲーム」の異名を取るサッカーの伝統的な雰囲気にはうってつけの演出だが、同時に裏で糸を引く米国のスタジアムDJたちによる巧みな戦術でもある。

今回のW杯で導入された給水タイムは、ここまでその賛否が分かれている。反対する声も「ちょっと気に入らない」から「猛烈に嫌い」まで様々だ。クロアチアとの大会初戦に臨んだ先週、イングランドのファンは給水タイムにブーイングを浴びせることでルビコン川を渡ったように思われた。そして今やその不満は開催都市全体へと広がり、ファンはあちこちで不快感をあらわにするようになった。

暑い気候での試合における給水休憩自体は以前から存在していた。しかし今大会では、それを義務化している。ダラスやヒューストン、アトランタなどの空調管理されたスタジアム内でさえもそれは同じだ。結果的に、「競技の米国化」だとする不満が噴出している。要するに、本来45分ずつの前後半をそれぞれ22分半ずつの4クオーターに分割してしまうようなものだというわけだ。

この方式は海外からの観戦客の多くにとって受け入れがたい。そしてはっきり言えば、会場にいる米国人サッカーファンの圧倒的大多数にとっても同様だ。イングランドのファンが先陣を切ったことで、今では中継がCMに切り替わるたびにピッチへ向けてブーイングが降り注ぐようになった。

ブーイングが始まってから、スタジアムDJが定番の楽曲を流して雰囲気を変えようとするまでに何秒かかるか。今はそれを観察するのがちょっとした遊びになっている。たいていは数秒もかからない。

そしてその策は大概うまくいく。カラオケという言葉は日本語かもしれないが、有名な曲に合わせて何千人もの見知らぬ人たちと声の限り歌いたいという欲求は万国共通のものだからだ。