年齢による時間感覚の変化をテーマにした漫画が、SNSで話題を集めている。

【映像】共感を呼んだ“昔”と“今”の感覚

投稿したのは、漫画家の秀さん（@hide_pau）。「なんならもう6月」と添え、ゲームの発売日をめぐる“昔”と“今”の心情を対比した漫画をXに投稿した。ゲームが来年3月発売と発表された際、昔は「先すぎ〜！待てないよ〜！」と感じていたのに対し、今は「あっと言う間に来るんだろうな…」と感じるといった心境の変化を描いている。

「気付けば1年が…」切ない現実

投稿を見た人からは、「ほんとこれw」「充実している証拠」「おっさんになって一番いい事！」などの声が寄せられている。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿主を取材。「発売予定だった気になるゲームの詳細が発表された際に、この漫画を描きました。学生時代は、もっと時間の流れがゆっくりだった気がするのですが、今は気付けば1年が終わっているような感覚があります」「楽しみにしているイベントや発売日がすぐに来るのはうれしい一方で、自分自身も同じ早さで歳を重ねているのだと思うと、少し切ない気持ちになることもあります…」と話している。（『わたしとニュース』より）