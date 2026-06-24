黒柳徹子が24日、インスタグラムを更新し、MCを務めるテレビ朝日「徹子の部屋」が50周年を迎えたことからスタッフらと記念旅行に出かけていることを明かした。



【写真】「さて、私は今どこにいると思いますか？」問いかける黒柳

黒柳は「みなさん、こんにちは 今、私はとても景色がきれいで、美味しいものがたくさんある場所に来ています」と投稿。「『徹子の部屋』50周年を記念して、テレビ朝日から大変光栄な『栄誉賞』を番組にいただき、その記念にスタッフみんなと一緒にご褒美旅行を楽しんでいます」とフルーツが乗ったプレートを前ににっこりほほ笑んでいる写真を公開した。



黒柳は「さて、私は今どこにいると思いますか？ぜひコメントで予想してみてくださいね」といたずらっぽく投稿し、「今日18時からはYouTubeの生配信モッパンをします。何が、食べられるのか楽しみ ぜひ、遊びにいらしてくださいね」と呼びかけた。



ファンから「栄誉賞おめでとうございます かわいすぎます」「おめでとうございます 可愛い」という声や、「どこだろう？ 沖縄？ 梅雨のない北海道？ LIVE配信、楽しみにしています!」「長野県軽井沢とか？」「おめでとうございます スペインのバルセロナ！」などとさまざまな声が届いている。



（よろず～ニュース編集部）