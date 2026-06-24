ルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」から、世代を超えて愛され続けている『PEANUTS』とのコラボレーションシリーズ「PEANUTS meets GELATO PIQUE」が登場。

「スヌーピー」たちのリラックス感あふれるアートと一緒に心地よくひんやり過ごせるルームウェアなどがラインナップされます☆

gelato pique(ジェラート ピケ)「スヌーピー」コラボレーションシリーズ「PEANUTS meets GELATO PIQUE」

発売日：2026年7月1日(水)より

販売店舗：全国のジェラート ピケ店舗、ジェラート ピケ公式オンラインストアなど

ジェラート ピケから、ひんやり心地よい『ピーナッツ』の仲間たちのアイテムと過ごすサマーコレクション「PEANUTS meets GELATO PIQUE」が登場。

「スヌーピー」たちが気持ちよさそうにくつろぐアートを詰め込んだ、着るだけで涼やかになるラインナップになっています。

ルームウェアはもちろん、日常にそっと寄り添う雑貨も展開されるコレクションです☆

ニットシリーズ

ラインナップ・価格：

レディース【PEANUTS】スムーズィージャガードプルオーバー 8,690円(税込)【PEANUTS】スムーズィーボーダーショートパンツ 7,480円(税込)カラー：ピンク／ミントサイズ：フリーメンズ【PEANUTS】【HOMME】スムーズィージャガードプルオーバー 9,240円(税込)【PEANUTS】【HOMME】スムーズィーボーダーハーフパンツ 7,920円(税込)カラー：ブルー／グレーサイズ：M／L

涼しいおうちでゆったりと過ごす『PEANUTS』の仲間たちをフィーチャーしたニットシリーズ。

とろけるような肌触りの”スムーズィー”素材を使用し、カラーごとにブランケットを抱いた「スヌーピー」の姿と、「スヌーピー」と「ライナス」が寄り添う姿がジャガードで表現されています。

ボトムスは細めの2色ボーダーにコラボレーションロゴが刺繍で施されているのが特徴です。

カットソーシリーズ

ラインナップ・価格：

レディース【PEANUTS】【接触冷感】ワンポイントTシャツ 5,390円(税込)【PEANUTS】【接触冷感】ショートパンツ 6,380円(税込)【PEANUTS】【接触冷感】ロングパンツ 7,920円(税込)カラー：クリーム／ピンク／ブルーサイズ：フリーメンズ【PEANUTS】【HOMME】【接触冷感】ワンポイントTシャツ 6,490円(税込)【PEANUTS】【HOMME】【接触冷感】ハーフパンツ 6,490円(税込)カラー：ブルー／グレーサイズ：M／Lキッズ【PEANUTS】【KIDS】【接触冷感】ワンポイントTシャツ 4,620円(税込)【PEANUTS】【KIDS】【接触冷感】ショートパンツ 4,620円(税込)カラー：クリームサイズ：90／100／110／120ベビー【PEANUTS】【BABY】【接触冷感】ワンポイントTシャツ 4,620円(税込)【PEANUTS】【BABY】【接触冷感】ショートパンツ 4,620円(税込)カラー：クリームサイズ：80【PEANUTS】【BABY】【接触冷感】ロンパース 6,490円(税込)カラー：クリーム／ピンクサイズ：70／80

肌に触れるとひんやり冷たさを感じる接触冷感のカットソーシリーズ。

本を読みくつろぐ「サリー」

お気に入りのベッドで寝ている「チャーリー・ブラウン」

ピザを片手に過ごす「スヌーピー」などベッドで思い思いの時間を過ごす『PEANUTS』の仲間たちが描かれています。

ボトムスにはカラーごとに異なるドットや星、ストライプ柄をレイアウト。

ファミリーで楽しめるサイズ展開で、みんなで涼しく快適なおうち時間を楽しめます。

雑貨

ラインナップ・価格：

【PEANUTS】半月型ポーチ 5,390円(税込)カラー：クリーム／ピンク／ブルーサイズ：フリー【PEANUTS】丸型ポーチ 4,950円(税込)カラー：ピンク／ブルーサイズ：フリー【PEANUTS】トートバッグ 4,620円(税込)カラー：クリーム／ピンク／ブルーサイズ：フリー【PEANUTS】ヘアクリップ 4,950円(税込)カラー：ピンク／ブルーサイズ：フリー【PEANUTS】【BABY】スタイ 3,520円(税込)カラー：クリーム／ピンクサイズ：フリー【PEANUTS】【KIDS】スムーズィーブランケット 5,940円(税込)カラー：ピンク／ブルーサイズ：フリー

PEANUTSの仲間たちとドットや星、ストライプがあしらわれた雑貨。

ポーチやトートバッグ、「スヌーピー」の姿をデザインしたヘアクリップなど、おうち時間からお出かけまで毎日を楽しく彩るグッズが揃います。

gelato pique Sleep

ラインナップ・価格：

【PEANUTS】【Sleep】スムーズィージャガードハーフケット 11,990円(税込)カラー：ピンク／ブルーサイズ：フリー【PEANUTS】【Sleep】スムーズィージャガードピローケース 6,380円(税込)カラー：ピンク／ブルーサイズ：フリー

ブランケットを抱きしめる「スヌーピー」とロゴがあしらわれたハーフケットや、星柄を散りばめたピローケースが登場。

ハーフケットは夏のベッドルームにはもちろん、リビングのソファでくつろぐ時やエアコンの冷え対策にもにもおすすめです。

カラーは柔らかなピンクと涼しげなブルーの2色が用意されます。

CAT ＆ DOG

ラインナップ・価格：

【PEANUTS】【CAT&DOG】【接触冷感】Coolingプルオーバー 4,290円(税込)カラー：アイボリー／ピンクサイズ：S／M／L【PEANUTS】【CAT&DOG】保冷剤入れバンダナ 3,190円(税込)カラー：アイボリー／ピンクサイズ：フリー

愛犬や愛猫とのサマーシーズンを心地よく彩る、プルオーバーとバンダナが登場。

プルオーバーには暑い季節も涼やかに過ごせる接触冷感素材を使用し、スヌーピーとぷっくりとした立体ロゴが施されています。

バンダナは内側に保冷剤を収納できる便利なポケット付きで、夏のお散歩にぴったりのグッズです。

「スヌーピー」たちのリラックス感あふれるアートと一緒に心地よくひんやり過ごせるサマーコレクション。

gelato pique(ジェラート ピケ)にて2026年7月1日より販売される「スヌーピー」コラボレーションシリーズ「PEANUTS meets GELATO PIQUE」の紹介でした☆

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