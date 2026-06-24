前田敦子＆ダイアモンド☆ユカイ登壇！ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』公開記念イベント

ディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作、『トイ・ストーリー5』が2026年7月3日(金)にいよいよ公開！

公開を目前に控えた6月24日（水）、SHIBUYA109 渋谷店 店頭イベントスペースにて、「映画『トイ・ストーリー5』公開記念歌唱イベント」が開催されました。

イベントには、日本の「トイ・ストーリー」の歴史と共に歩んできたシンガーソングライターのダイアモンド☆ユカイさんと、親子揃ってシリーズの大ファンだという俳優の前田敦子さんが登壇しました。

ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』公開記念イベント

開催日：2026年6月24日(水)

イベントは、ダイアモンド☆ユカイさんによる、シリーズを象徴する名曲「君はともだち」の生歌唱からスタート。

日本ではシリーズ1作目が公開されてから30年間、ユカイさんが歌い継いできたこの楽曲。

会場となった渋谷の真ん中で、変わらない友情を歌い上げる力強い歌声が響き渡りました。

「君はともだち」は共に生きてきた最高の相棒

1作目から30年間「君はともだち」を担当しているダイアモンド☆ユカイさんは、ご自身にとってこの楽曲がどんな存在かを聞かれると「まさしく『君はともだち』と共に生きてきたと言っても過言じゃない。辛い時も楽しい時もいつも一緒に歌ってきた相棒です」と語りました。

また、物心ついた時からシリーズを見て育ったという前田敦子さんは、子育てを通じて子供と一緒に再び『トイ・ストーリー』に出会い、世代を超えて作品を楽しんでいることを明かしました。

前田敦子さんの子供が初めて喋った言葉は「ウッディ」！？

思い入れのあるキャラクターについて、ダイアモンド☆ユカイさんは「フォーキー」を挙げました。

娘さんが『トイ・ストーリー4』を見た後にフォーキーをたくさん手作りし、家族みんなで遊んだという温かいエピソードを披露。

一方、前田敦子さんは「ジェシー」が好きだと話し、さらに「子供が初めて喋った言葉が『ウッディ』だったんです！」と驚きのエピソードも飛び出しました。

常にウッディとバズの人形を握りしめて生活していたため、近所では「アンディ」と呼ばれていたそうです。

さらに、シリーズで最もグッとくる名シーンについては、お二人とも『トイ・ストーリー3』の終盤をピックアップ。

大学生になったアンディがウッディたちと別れる際、ウッディが「さよなら相棒」と言うシーンについて、ダイアモンド☆ユカイさんは「成長するということは、失うことも伴うんだなと教えてくれる。大人の自分でもグッとくるシーンです」と熱く語り、前田さんも「名シーンすぎて、考えるだけでウルウルします」と共感していました。

最新作『トイ・ストーリー5』への期待

いよいよ公開となる最新作『トイ・ストーリー5』は、タブレットなどのデジタル機器の登場によっておもちゃたちの日常が一変し、遊びの時間が奪われていくというストーリー。

一足早く作品を鑑賞したダイアモンド☆ユカイさんは、新キャラクター「リリーパッド」のツンデレなところがお気に入りとのこと。

前田敦子さんは、「大好きなジェシーにフォーカスが当てられるということで大活躍が楽しみ。バズとの仲やフォーキーの恋人など、楽しみがたくさんあります！」と期待を寄せました。

渋谷の真ん中で「君はともだち」を熱唱！

イベントの終盤には、ダイアモンド☆ユカイさんによる「君はともだち」の生歌唱ライブが行われました。

渋谷のど真ん中で響き渡る力強い歌声に、間近で聴いていた前田敦子さんも「最高です！すべて蘇りますね」と大感動。

ダイアモンド☆ユカイさんは「ストリートミュージシャンになったような気分で気持ちよかった。自分を成長させてくれた最高の友達です」と笑顔で締めくくりました。

トークの節々から、時が流れても変わらない「トイ・ストーリー」の魅力と、お二人の深い“トイ愛”が伝わってくるイベントとなりました。

シリーズ待望の最新作『トイ・ストーリー５』は7月3日(金)公開

全米では公開週末3日間でシリーズ最高のオープニング記録となる1億5000万ドルを記録するという予測も飛び出すなど、世界中で大絶賛の声が上がっている本作。

おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描くシリーズ最新作『トイ・ストーリー5』は、7月3日(金)より全国公開です。

公開日：7月3日(金) 全国劇場公開

監督：アンドリュー・スタントン

共同監督：ケナ・ハリス

声の出演：唐沢寿明（ウッディ）、所ジョージ（バズ）、日下由美（ジェシー）、広瀬アリス（リリーパッド）、佐野勇斗（スマーティー・パンツ）、井上和（スナッピー）、松井ケムリ（アトラス）、竜星涼（フォーキー）ほか

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

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