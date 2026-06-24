様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「リラックマ」の「ブラインド巾着M」が登場！

「リラックマ」「コリラックマ」「キイロイトリ」「チャイロイコグマ」たちの、開けるワクワク感がたまらないブラインド巾着です☆

スケーター サンエックス「リラックマ」ブラインド巾着M

価格：1枚（ブラインドパッケージ）1,155円（税込）／BOX 6,930円（税込）

サイズ：W155×H170mm

仕様：BOXは全6枚入り

取扱店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の専門店、雑貨店など

スケーターから、「リラックマ」の「ブラインド 巾着M」および全種類が揃う「ブラインド 巾着M BOX」が登場！

サンエックスの大人気キャラクター「リラックマ」や「コリラックマ」たちのデザインがあしらわれた、日常使いにぴったりなサイズの巾着袋です。

ラインナップは「リラックマ」2種、「コリラックマ」「キイロイトリ」「チャイロイコグマ」、シークレットの全6種類。

裏にはそれぞれのキャラクターのしっぽが描かれています☆

パッケージを開けるまでどのデザインが入っているか分からないワクワク感を楽しめるブラインドパッケージ仕様。

コレクションとしてはもちろん、ギフトにも最適なグッズです。

また、同時発売の「ブラインド 巾着M BOX」を購入すると、全6種類のデザインを重複なくすべて揃えることができます。

シークレットデザインも入ったコンプリート仕様で、ファン必見の特別感溢れる内容にとなっています☆

普段使いにちょうど良い「リラックマ」たちのゆるっとかわいい巾着袋！

スケーターの「リラックマ」デザイン「ブラインド巾着M」は、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。

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※写真と実際の商品とは多少異なる場合があります

※内容は予告なく変更になる場合があります

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