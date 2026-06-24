MISIA、初のレギュラーMC タモリ＆山中伸弥氏のNHK冠番組“新MC”に加入
タモリとノーベル賞科学者・山中伸弥氏がタッグでMCを務める知的探求エンターテインメント番組『タモリ・山中伸弥の！？（びっくりはてな）』に、新MCとして歌手のMISIAが加入することが決定した。テレビ番組のレギュラーMCを務めるのは初となるMISIAは、7月4日放送回（後7：30）の「宇宙とは何か？」から参加する。
【写真】新MCに加入した笑顔で上品に手を振るMISIA
24日に同社で行われた発表会見に登場したMISIAは「私自身、新しいことを学んだり、新しいものに出会っていくことが非常に大好きなので、このような素晴らしい番組に参加できて非常に光栄です。みなさんと一緒に学びながら、感動や好奇心を伝えられるように頑張っていきたいと思っています」と意気込みを語った。
番組では、果てしなく広がる宇宙の起源やその仕組みについて、最先端の科学が解き明かした驚きの事実を徹底探求。ノーベル賞科学者・山中氏の鋭い科学的アプローチと、タモリの底知れない好奇心、そしてMISIAが持つアーティストならではの豊かな感性と地球規模の視点が融合する。
「命」を見つめてきた3人が、今度は「宇宙」という壮大なスケールを前にどのような言葉を交わし、どんな不思議（びっくりはてな）を見出すのか。科学の枠を超えた熱いトークが生み出す、感動と好奇心を刺激するスリリングな78分となる。
進行はお笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が務める。
『タモリ・山中伸弥の！？（びっくりはてな）』は2025年7月より1クールに1回ほど放送され、初回から2026年3月7日放送回まではタモリ・山中に加えて吉岡里帆がMCとして参加していた。
【写真】新MCに加入した笑顔で上品に手を振るMISIA
24日に同社で行われた発表会見に登場したMISIAは「私自身、新しいことを学んだり、新しいものに出会っていくことが非常に大好きなので、このような素晴らしい番組に参加できて非常に光栄です。みなさんと一緒に学びながら、感動や好奇心を伝えられるように頑張っていきたいと思っています」と意気込みを語った。
「命」を見つめてきた3人が、今度は「宇宙」という壮大なスケールを前にどのような言葉を交わし、どんな不思議（びっくりはてな）を見出すのか。科学の枠を超えた熱いトークが生み出す、感動と好奇心を刺激するスリリングな78分となる。
進行はお笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が務める。
『タモリ・山中伸弥の！？（びっくりはてな）』は2025年7月より1クールに1回ほど放送され、初回から2026年3月7日放送回まではタモリ・山中に加えて吉岡里帆がMCとして参加していた。