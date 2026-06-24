アニメイト40周年！約1年間にわたる特別企画実施 島本和彦描き下ろし記念イラスト公開【企画詳細】
豪華声優陣出演の「アニメイトクイズ」イベントも
アニメイトは、7月4日から約1年間、創業40周年を記念した特別企画を開催することを発表した。あわせて、島本和彦氏描き下ろし「アニメ店長40周年イラスト」が公開された。
【写真】豪華！アニメイト40周年クイズイベント出演の声優陣
今回は、案を募集して47都道府県のオリジナルスタンプを制作する企画や、誰でも参加できるアニメイトクイズなどの詳細を公開。アニメイトブックストアやポケットドラマCDなどのサービスをお得に利用できるキャンペーンも多数となる。
描き下ろしイラストは、燃え盛る「40」の炎を掲げる、クールなアニメ店長。40周年記念の企画をさらに熱く盛り上げる。
アニメイトは、日本国内・海外に展開するアニメ・コミック・ゲームの専門店。日本全国に125店舗、日本国外にも上海・ソウル・バンコク・台北などの東アジア主要都市や北米のロサンゼルスなどに店舗を展開しており、アニメやコミック、ゲームなどの商品を販売。2026年7月9日で創業40周年を迎える。
■企画情報
▼皆で作ろう!!アニメイト全国47都道府県ご当地スタンプ登場!!
モチーフ募集期間：2026年7月4日〜8月2日午後11：59
スタンプ設置期間：2026年12月下旬ごろ〜を予定
開催場所：全国アニメイト
▼40周年記念！ アニメイトクイズ！
開催期間：2026年7月4日〜12月26日
開催場所：WEBクイズページ
▼アニメイトクイズ王決定戦！ 〜ファイナルステージ〜
開催日時：2026年12月26日 午後2：00〜
開催場所：アニメイト池袋本店 B2F アニメイトシアター
MC：関智一、長沢美樹
ゲスト：森久保祥太郎、山口勝平
内容：「アニメイトクイズ！」最終決戦、ゲストによるトーク ほか
▼40周年記念「WEBサービス」企画開催！
【アニメイトブックストア】
40周年記念！ 商品券やポイントが当たる抽選プレゼント祭り
開催期間：2026年7月9日〜8月9日
あなたのお好きな本を40冊！ どどんとプレゼント
開催期間：2026年8月10日〜9月13日
【ポケットドラマCD】
40周年記念 1万円商品券プレゼント
開催期間：2026年7月9日〜8月16日
アニメイトは、7月4日から約1年間、創業40周年を記念した特別企画を開催することを発表した。あわせて、島本和彦氏描き下ろし「アニメ店長40周年イラスト」が公開された。
【写真】豪華！アニメイト40周年クイズイベント出演の声優陣
今回は、案を募集して47都道府県のオリジナルスタンプを制作する企画や、誰でも参加できるアニメイトクイズなどの詳細を公開。アニメイトブックストアやポケットドラマCDなどのサービスをお得に利用できるキャンペーンも多数となる。
アニメイトは、日本国内・海外に展開するアニメ・コミック・ゲームの専門店。日本全国に125店舗、日本国外にも上海・ソウル・バンコク・台北などの東アジア主要都市や北米のロサンゼルスなどに店舗を展開しており、アニメやコミック、ゲームなどの商品を販売。2026年7月9日で創業40周年を迎える。
■企画情報
▼皆で作ろう!!アニメイト全国47都道府県ご当地スタンプ登場!!
モチーフ募集期間：2026年7月4日〜8月2日午後11：59
スタンプ設置期間：2026年12月下旬ごろ〜を予定
開催場所：全国アニメイト
▼40周年記念！ アニメイトクイズ！
開催期間：2026年7月4日〜12月26日
開催場所：WEBクイズページ
▼アニメイトクイズ王決定戦！ 〜ファイナルステージ〜
開催日時：2026年12月26日 午後2：00〜
開催場所：アニメイト池袋本店 B2F アニメイトシアター
MC：関智一、長沢美樹
ゲスト：森久保祥太郎、山口勝平
内容：「アニメイトクイズ！」最終決戦、ゲストによるトーク ほか
▼40周年記念「WEBサービス」企画開催！
【アニメイトブックストア】
40周年記念！ 商品券やポイントが当たる抽選プレゼント祭り
開催期間：2026年7月9日〜8月9日
あなたのお好きな本を40冊！ どどんとプレゼント
開催期間：2026年8月10日〜9月13日
【ポケットドラマCD】
40周年記念 1万円商品券プレゼント
開催期間：2026年7月9日〜8月16日
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