中小企業の稼ぐ力を高めるため、政府は新たな戦略と目標を策定する。

取引の適正化や事業再編で賃上げを促し、労働生産性の向上を目指す。売上高１００億円超の企業を現状から２０００社増やし、６５００社とする目標を掲げる。

経済産業省が２４日にも「労働供給制約社会における中堅・中小企業の『稼ぐ力』強化戦略」として公表する。７月に取りまとめる「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）」にも盛り込む方針だ。

中小企業は、資本金が３億〜５０００万円以下、従業員の数が３００〜５０人以下など、定義は業種によって異なるが日本企業の９９％超を占める存在だ。人手不足や賃上げ、経営陣の後継者不足に悩む企業が多く、成長のための課題となっている。

戦略には、具体的な施策として、取引の適正化や事業再編策の導入、ＡＩ（人工知能）を活用した経営改革の加速などを盛り込む。取引適正化では、従来の法規制では対象外の中小企業同士の適正な価格交渉を促し、コスト上昇分を価格に反映できない企業をゼロにする。国・地方あわせて３０兆円規模に上る公共調達分についても、２０２７年度末までに実勢価格を発注の予定価格に反映させるなどの措置を徹底する。

優秀な経営者への資源集約を図るため、中小企業向けのＭ＆Ａ（企業の合併・買収）の資格制度も創設する方向だ。ＡＩ活用の支援ネットワークを地域ごとに構築し、活用事例の共有などを通して中小企業での実装を推進する。

売上高１億円や１０億円を目指す企業を集中的に支援する仕組みの構築など成長ステージにあわせた成長促進策も整備する。

政府は、３０年までに中小企業で労働生産性を１５％高める新たな目標も掲げる。労働生産性を示す１人あたりの年間の付加価値額は２４年度時点で５８６万円にとどまるが、ＡＩの活用などを通じて約６７０万円まで高める方針だ。

目標には、年間売上高が１００億円を超える企業を３０年に６５００社まで拡大させ、長期目標として３４年に１万社を目指すことも盛り込む。