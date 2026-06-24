俳優の内藤剛志（71）が23日放送の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。女性の言葉に翻弄（ほんろう）された経験を語った。

この日のテーマ「イケオジVSズケズケ女子！」のトークで、「大丈夫って何？」と切り出した内藤。落ち込む女性に「大丈夫？」と声を掛けると、「大丈夫」と返されたが、数時間後「なんでその後言ってくれないの？女性の“大丈夫”は大丈夫じゃない」と抗議されたそう。

そのため再び同じ状況になった際、学習した内藤が「いやいや大丈夫と違うだろ、大丈夫？」と重ねると、相手に「しつこい」と言われてしまい、「“大丈夫”の立ち位置はどこなん？っていう。これですよ」と嘆いた。

共演した女性陣からは、声のトーンで判断してほしい、「何かあったらいつでも言って」というフォローを添えてほしい、などの意見が出たが、MCの明石家さんまは「結婚生活4年で観察したけど分からなかった。“泣きたい日もあるの、あっち行って”」と、元妻・大竹しのぶの口調をまねて笑わせた。

しかし軽い調子で「“大丈夫か〜？”でええやん、アカンの」とさんま。タレント・ヒロミは「思いが強いと気持ち悪いじゃん」、内藤は「構ってほしい時もあるんだろ？」とかぶせたが、「エルフ」荒川は「気を遣わせたくないから“大丈夫”って言う。でもホントは大丈夫じゃないんです」と複雑な胸の内を解説した。

これにさんまは「そこや。知らんがな！いうことや」とバッサリ。「ホントに大丈夫じゃないかどうか、分からへんやないか。もう二度と結婚しません」と笑いを誘っていた。