新しい学校のリーダーズ、4thフルアルバムのリリースを発表。秋には全国5都市をめぐるZeppツアー開催も決定

世界33都市・約11万人を動員するワールドツアーを成功させ、グローバルシーンで存在感を放つ新しい学校のリーダーズが、2026年7月24日（金）にリリースする4thフルアルバム『From Tokyo with Love』を発表した。あわせて、アルバムからの先行配信曲「Oi AG!」が2026年7月10日（金）にリリースされることも決定。さらに、2026年秋には全国5都市をめぐるZeppツアー「From AG! with Love 〜ライブハウスより愛を込めて〜」も発表された。

アルバムタイトルに含まれている「Love」には、「心からの誠実さ」を意味する「まごころ」という意味が込められている。結成10周年を経てなお進化を続ける彼女たちの今を、ホームタウン・東京から世界へ届ける、まごころを込めた一枚となる。

アルバムには、ファンクやシンセポップ、ロックバラードまで幅広いジャンルを横断する全10曲を収録。KANON・MIZYU・RINそれぞれの個性に寄り添ったソロフィーチャー曲も含まれ、グループとしての一体感だけでなく、4人それぞれの個としての魅力も存分に描かれている。

新しい学校のリーダーズ『From Tokyo with Love』

今後はチェコ、ドイツ、ロンドン（ヘッドライナー公演）、シアトルなど、世界各地の主要フェスティバルやステージへの出演を予定している新しい学校のリーダーズ。加えて、12月には自身初のラテンアメリカツアーも決定している。日本をはみ出し、世界のステージで旋風を巻き起こし続け、さらなる高みへ駆け上がる彼女たちの活躍に注目だ。

【アルバム情報】

タイトル：『From Tokyo with Love』配信日：2026年7月24日（金）レーベル：88risingリンク：https://atarashiigakko.lnk.to/FromTokyowithLove

収録曲：1. Oi AG!（先行配信曲、7月10日リリース）2. TTTTOKYO3. Take Me With You4. Catch That Train5. Kore de E6. Waiting for Good Time7. Dance Dance8. Chanka Chanka9. Leave It All Behind10. UTAGE HIKARU

【ライブ情報】

「From AG! with Love 〜ライブハウスより愛を込めて〜」2026年11月9日（月）東京・Zepp DiverCity(TOKYO)2026年11月12日（木）札幌・Zepp Sapporo2026年11月20日（金）名古屋・Zepp Nagoya2026年11月22日（日）大阪・Zepp Osaka Bayside2026年11月27日（金）福岡・Zepp Fukuoka

チケット料金：スタンディング／2階席 ￥8,500近距離大迫力 ￥18,000（＋￥9,500）チケット先行スケジュール：新しい学校の青春部最速先行（W会員）：2026年6月23日（火）19:00〜7月6日（月）23:59

公演詳細・最新チケット情報は公式サイトで確認。https://leaders.asobisystem.com