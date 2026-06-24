人気商品をついに発見！1000円だけど買って大正解！売り切れが続出した幻の100均家電

一時期は入手困難になり、オンラインストアからも姿を消していた、ダイソーの『USB式シューズドライヤー』をついに店頭で発見！濡れた靴を効率的に乾かせる、お手軽で便利なアイテムです。タイマーも付いていてお好みの時間に調整できるのも嬉しいかぎり。1000円ですが大人気なので、見つけたら即ゲット推奨です！

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商品情報

商品名：USB式シューズドライヤー

価格：￥1,100（税込）

サイズ（約）：18.1×6.44×4.95cm

ケーブルの長さ（約）：80cm

表面温度（約）：60℃

タイマー：3H／6H／9H

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480553290

ダイソーで売り切れていた人気家電をついに発見！

梅雨時はどうしても靴がびしょびしょに濡れてしまったり、保管時の湿気が気になる方も多いのではないでしょうか。そんな悩みを解消してくれるアイテムをダイソーでゲットしました。

電気小物売り場に陳列されていた『USB式シューズドライヤー』です。

以前からとても人気の商品で、一時期は入手困難になりダイソーのオンラインストアからも姿を消していたのですが、今回発見できたのでご紹介します！

1,100円（税込）という高価格帯の商品で一瞬購入するか悩むところですが、人気アイテムなので見かけたら迷わず購入するのがおすすめです。

サイズは約18.1×6.44×4.95cm。ケーブルの長さは約80cmとなっています。

USBケーブルを3A以上のACアダプターに取り付けて使用するだけでお手軽。ACアダプターは別売ですが、USBが使用可能な手持ちのものでもすぐに使用することができました。

ボタン一つの簡単操作で難しくないのも嬉しいポイント。

さらに、タイマー付きで機能性も抜群。ON／OFFボタンを押す毎に、3時間、6時間、9時間を設定可能です。

『USB式シューズドライヤー』の使い方や使用感は？

ボタンを押すと青ランプが点き、ヒーター部が徐々に発熱し始めます。

実際に使ってみました。布団乾燥機のような強力な熱風が出てくるのを想像していましたが、「温かいかな…？」くらいの温度で、じわじわと温まってくる感じです。

5分ほど経過して確かめてみると、靴の中がかなり温まっているのがわかります。時間はかかるもののしっかりと温まり、とても優秀です！

動作音については、個人的には特に気になりませんでした。

特に梅雨の時季や、靴の湿り気が気になるときに便利。新聞紙を入れる昔ながらの対策方法もいいですが、1,100円でこれほど効率的な家電を買えるのは改めてすごいと感じました。

今回は、ダイソーの『USB式シューズドライヤー』をご紹介しました。

夏はレジャーで水遊びする機会も増えると思うので、1つ持っておくと安心です！ダイソーで見つけたら、ぜひゲットしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。