ワールドカップ初出場を果たしたヨルダン代表が、ピッチ外で見せた行動が話題を呼んでいる。



ヨルダンはグループステージでオーストリア、アルジェリアに連敗。大会初勝利を挙げる前に敗退が決まる厳しい結果となった。しかし、その後に見せた振る舞いが世界中のサッカーファンから称賛を集めている。



FIFAはSNSで「最大限のリスペクト」と題し、ヨルダン代表が使用したロッカールームの様子を公開。選手団は部屋を丁寧に清掃しただけでなく、関係者への感謝を記した手紙を残していた。





Ultimate respect.



This is how @FIFAWorldCup debutants Jordan left their changing room after their match against Algeria pic.twitter.com/CrvZeF02w2 — FIFA (@FIFAcom) June 23, 2026

さらに、母国の伝統的なお菓子や記念品まで置き土産として残し、会場を後にしたという。贈られたザラティモ・スイーツは首都アンマンに本社を構える老舗高級菓子ブランドとして知られている。これまでワールドカップでは、日本代表や日本サポーターによる清掃活動が世界的な注目を集めてきた。今大会ではポルトガルやメキシコのファンにも同様の行動が見られており、その輪が広がっている。結果こそ伴わなかったヨルダンだが、スポーツマンシップという面では確かな足跡を残した。27日のアルゼンチン代表戦でも、その誇り高い姿勢に注目が集まりそうである。