「通気性抜群！」「折りたためる！」進化した100均の吊り下げ収納

またダイソーで人気が出そうなアイテムを発見！『吊り下げクローゼット収納ラック』は、クローゼットのポールに吊り下げられる収納ラック。ポリプロピレン製のメッシュタイプで通気性が良く、大切な衣類を湿気から守れます！組み立て式なので高さの調整もでき、使わないときはスリムに。これが500円とは驚きです…！

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商品情報

商品名：吊り下げクローゼット収納ラック

価格：￥550（税込）

耐荷重（約）：4kg

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480823782

メッシュタイプで通気性抜群！ダイソーのクローゼット用収納

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『吊り下げクローゼット収納ラック』です。クローゼットのポールに掛けられる、収納用の吊りラックです。

価格は550円（税込）。筆者が訪れた店舗では、洗濯グッズ売り場に陳列されていました。

よく見るクローゼット用の吊りラックは布製ですが、こちらはポリプロピレン製のメッシュタイプ。

通気性がとても良く、ハンガーに掛けにくいけど吊るしておきたいアイテムの収納に適しています。

S型バックルでパーテーション同士をつなげて組み立てます。パッケージに詳しい組み立て方の説明が書かれており、わかりやすいです。

ただ、このS型バックルが非常に硬く苦戦しました。個人差はあると思いますが、筆者は完成まで大体10〜15分ほどを要し、やや時間がかかりました。

ただ、その分勝手に外れてしまう心配は少ないので、安心して使用できます。

耐荷重は約4kgです。一番テンションがかかるフック部分に、横からの力が加わると形が歪みやすいため注意が必要ですが、物を入れた状態になると、その重さによってしっかりと安定します。

『吊り下げクローゼット収納ラック』の使い心地や気になる点は？

意外と幅があり、余裕をもって収納することができます。板を減らして高さの調整もでき、融通が利くのも嬉しいポイントです。

ただ、普通の収納ボックスと違って奥に背板が付いていない状態なので、下着や靴下などの小さな小物は落ちてしまいます。Tシャツ、ボトムス、帽子など、ある程度大きさがあるアイテムに適していると感じました。

ハンガーに掛けて収納したいと思っても形状が合わないものが出てくるので、そうしたものや、頻繁に使うもの、さっと取り出したいものを入れてもいいかもしれません。

非常に軽量なので、使用しないときは折りたたんだり、スリムな状態でポールに掛けたりすることもできて便利です。

こんなに扱いやすいのに、たった550円（税込）で買えるとは…。ダイソーの本気を感じました！

今回は、ダイソーの『吊り下げクローゼット収納ラック』をご紹介しました。

こういった商品はありそうでなかったので、人気が出そうな予感がします！気になる方は、ぜひお早めにチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。