北中米W杯、決勝トーナメントへの進出が見えてきた日本代表。1位もしくは2位で進出すればグループCの1位か2位と当たることになっており、すなわちブラジルかモロッコが濃厚だ。



どちらも日本にとっては難敵で、くじ運の悪さを嘆く声もある。しかし、ブラジルにとっても日本は歓迎すべき相手ではないようだ。ブラジルメディア『ge』は、日本がチュニジア戦で4-0と大勝したことを受け、ソーシャルメディアに日本を恐れる声が広がっていることを伝えている。





「日本について印象的なのは、2点目が入ったあとの39分間で得点を重ねようとする野心と、プレスのかけ方だ。そして、怖くなってくるんだ。もし次のラウンドでブラジルがこの日本と対戦したら、今まで以上にずっとハードに戦わなければいけない」「日本はブラジルと当たるのを望んでないし、ブラジルも日本と当たるのを望んでない」「ブラジルが日本のこの激しさに耐えられるかどうかわからない。次のラウンドではスウェーデンを応援して、彼らに勝ってもらった方がいいね」また、「日本サッカーの進化をめっちゃ楽しんでるから、このW杯で彼らが遠くまで行ってくれるのを見られたら最高だよ」と、日本の躍進を楽しみにしているという声もある。親善試合で勝利を収めた相手とはいえ、本番は別物。特に決勝トーナメントでブラジルと当たることには特別な怖さがある。しかし、ブラジルのファンたちからも日本サッカーの進化を恐れ、リスペクトする声があるようだ。現在グループCではブラジルが首位、グループFでは日本が2位であり、対戦の可能性は高い。