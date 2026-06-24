アルインコより、交互通話・中継対応の特定小電力トランシーバー『DJ-PC27』が発売された。

【画像あり】初めてのトランシーバーから買い替えまでカバー 商品仕様

本機は、同社の従来モデルの使い勝手を継承しつつ、機能を絞り込んで進化させたスタンダードトランシーバー。初めてトランシーバーを導入する層から、買い替えを検討する層までを対象とし、現場のコミュニケーション用途を想定している。

チャンネル数は通常20chに加え、中継27chを合わせた計47chに対応。中継器を併用することで、より広域な通信が可能となる。

オプション類は、現行のアルインコ製スタンダードトランシーバーで使用されているイヤホンマイクやバッテリー等が、おおむねそのまま流用できる仕様。新規導入時の初期費用に加え、買い替え時の維持費も抑えられる点が特徴となる。有線イヤホンマイクのラインナップも豊富に用意されており、用途に応じた選択が可能だ。

また、イヤホンを使用せず本体のみで運用する場合に備え、1W相当の大出力スピーカーを内蔵。工事現場やイベント会場など、騒音の多い環境下でもクリアな音声出力が得られるとしている。

カラーは、ブラック（BA）、レッド（RA）、シルバー（SA）、イエロー（YA）の4色展開。価格はオープン価格となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）