UCCジャパンは、「UCCコーヒー博物館」を7月1日にリニューアルオープンする。

日本で唯一のコーヒー専門博物館として、従来の起源や栽培、鑑定、焙煎、抽出、文化を扱う展示に、「コーヒーの科学と未来がわかる体験ラボ」を加えた。体験ラボでは研究開発拠点の知見をもとに、コーヒーの科学や地球温暖化で栽培地が減少するとされる2050年問題など持続可能性の課題を取り上げ、ハンズオン展示や「コーヒータイプ診断」などで学習できる内容とした。

体験コンテンツとして、コーヒーのフードペアリングを行う「Lounge by UCC COFFEE ACADEMY」（2,200円から）、オリジナルブレンドづくり（2,750円）、3Dラテアートを学ぶ「Cube by UCC COFFEE ACADEMY」（1,650円）、手網焙煎を行う「Studio by UCC COFFEE ACADEMY」（2,750円）を用意する。このほか、月替わりコーヒーを試飲できるテイスティングコーナーや、オリジナルグッズをそろえたミュージアムショップも設ける。

場所はポートライナー南公園駅から徒歩1分。開館日は水曜から日曜まで。開館時間は午前10時から午後5時まで。入館料は大人880円。