買って大正解！「見せる収納にぴったり」「アクセだけじゃもったいない♡」100均の収納ケース

アクセサリーが増えてくると、収納がごちゃついてしまったり、お気に入りのアイテムが見つけにくくなったり……。そんなお悩みを解決してくれるのが、ダイソーで税込330円の「アクセ収納ケース」。置いておくだけでまるでショップディスプレイのような高見え感があって、コレクション収納にも◎！詳しくご紹介します。

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商品情報

商品名：アクセ収納ケース

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480716145

お気に入りのアクセサリーをまとめて収納できるクリアケース

ダイソーのアクセサリー売り場で見つけた「アクセ収納ケース」。全面クリア仕様になっていて、まるでショップのディスプレイケースのようなおしゃれ感のあるアイテムです。

ケース内部は、大きめの収納スペースと仕切り付きの収納スペースの2つに分かれています。

仕切り付きスペースは指輪やイヤリングの収納にぴったり。深さがしっかりあるため、大ぶりのイヤリングや存在感のあるアクセサリーも収納しやすく、見た目もすっきり♪

一方の大きめスペースは、ネックレスやバングルなど長さやボリュームのあるアイテム向き。これひとつに細かく分類しながら、お気に入りのアクセサリーを収納できます。

透明感のあるデザインで「見せる収納」を楽しめる♡

透明感のあるデザインは見た目にも涼しげで、置いておくだけでインテリアのような存在感。アクセサリーを収納した状態でも中身がきれいに見えるので、お気に入りのアイテムを眺めながら楽しめるのもうれしいポイントです♡

さらにクリア素材のおかげで視認性は抜群。フタを開ける前から中身が確認できるので、「どこに入れたっけ？」と探す手間もありません。

さらにケースにはスタッキングしやすいよう爪と溝が付いているため、複数個揃えて活用するのもアリ。

ただ、フタが上に開くタイプのため、積み重ねた状態だと下のケースがやや取り出しにくく感じるかも…。

視認性の高いデザインが魅力なので、並べて使うと華やかさが出ておすすめです。

内部に深さがあるため、ミニフィギュアや小さなコレクションアイテムの収納にもぴったりです。お気に入りのアイテムを並べれば、見せる収納として楽しむこともできますよ。

今回は、ダイソーの「アクセ収納ケース」をご紹介しました。

税込330円とは思えない高見えデザインと使い勝手の良さを兼ね備えた注目商品！収納アイテムを探している方は、ぜひチェックしてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。