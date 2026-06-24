コレも110円でいいの？！まるで雑貨店クオリティ！「飾る楽しさ倍増♡」優秀グッズ

セリアのインテリア売り場を見ていたら、「これ本当に110円？！」と驚いてしまうディスプレイケースを発見！スノードームのようにコロンとした丸いフォルムがとにかく可愛く、お気に入りのフィギュアを入れるだけでぐっと特別感のあるディスプレイが楽しめます。実際に使ってみた魅力をレビューしていきますね♪

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商品情報

商品名：ディスプレイドーム 丸型 S

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径65×H64mm（外寸）

販売ショップ：セリア

JANコード：4965534341219

スノードームみたいな丸いフォルムが可愛すぎる♡丸型ディスプレイドーム

セリアのインテリアグッズ売り場をパトロール中に見つけた「ディスプレイドーム 丸型 S」。フィギュアや推しグッズをおしゃれに飾れるディスプレイアイテムです。

まず目を引くのが、ころんとしたドーム型のデザインです。

一般的なディスプレイケースというと四角い形が多いですが、こちらはまるでスノードームのような丸みのあるフォルム。雑貨店で販売されていてもおかしくないほどおしゃれな雰囲気があります。

プラスチック製だから扱いやすい◎ひと工夫でより快適に使える

ドーム部分はプラスチック製になっていて軽量で扱いやすく、万が一落としてしまっても割れにくいのがうれしいポイント。

ただ、実際に使ってみて少し気になったのが、台座部分の滑りやすさです。

ドームをかぶせる際にぐっと押し込むと、台座に置いたフィギュアが安定せず転がってしまうことがあります。

筆者は繰り返し貼って剥がせる両面テープを使って固定しましたが、滑り止めシートや粘着ゲルなどを活用するのもおすすめ。ひと工夫することで、より快適に使えますよ♪

高さが必要なら「ディスプレイドーム M」もおすすめ

商品名：ディスプレイドーム M

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径83×H98mm（外寸）

実はセリアには、以前から販売されている「ディスプレイドーム M」もあります。

こちらは縦長の楕円形のようなフォルムで、サイズは約直径83×高さ98mm（外寸）。今回の丸型より縦に長く、高さ8cm程度までのフィギュアやマスコットを収納できます。

飾りたいアイテムに合わせて選べる展開がうれしいですね♪

今回は、セリアの「ディスプレイドーム 丸型 S」をご紹介しました。

スノードームのような可愛らしいフォルムは、推しグッズやフィギュアをより魅力的に見せてくれます♡気になる方は、ぜひセリアでチェックしてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。