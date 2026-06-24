ヴァレンティノ、2027年クルーズ コレクションを発表。アーカイブとプレッピーが交差するミケーレの新章
メゾン ヴァレンティノ（MAISON VALENTINO）は、クリエイティブ ディレクターのアレッサンドロ・ミケーレによる2027年クルーズ コレクションを発表しました。
Courtesy of Valentino
本コレクションでは、メゾンを象徴するディテールと、ミケーレらしいプレッピーな感性を融合。日常に取り入れやすいウェアラブルなアイテムから、華やかな存在感を放つドレスまで、多彩なワードローブが展開されています。
Courtesy of Valentino
コレクションには、ケーブルニットやストライプシャツ、テーラードジャケット、デニムなど、学生文化やクラシックなプレッピースタイルを想起させるアイテムが登場します。一方で、鮮やかなピンクのプリーツドレスやスパンコールを施したドレス、ファーや刺繍を用いた装飾的なルックが随所に現れ、ヴァレンティノならではのロマンティシズムを描き出しています。
Courtesy of Valentino
また、「VILLAIN TEEN」や「You can Come to my Villa」といったメッセージを配したプリントや刺繍も印象的です。キャップやトップスにあしらわれたこれらの言葉は、プレッピーな装いの中に遊び心と反骨精神を忍ばせ、ミケーレが得意とする“規律と逸脱”のコントラストを感じさせます。
Courtesy of Valentino
さらに、アーカイブから着想を得たチェック柄やアニマリエプリントも登場します。ブランドの歴史を参照しながら、それらを現代的なスタイリングへと再構築している点も見どころです。
Courtesy of Valentino
バッグカテゴリーでは、アイコニックなロックスタッズ ファミリーにフラップ付きの新作バッグが加わるほか、「パンテア」「ドゥ ヴェイン」といったシグネチャーバッグもさまざまな素材やカラーパレットで展開されます。
Courtesy of Valentino
プレッピー、クチュール、ストリート、そしてアーカイブ。異なるコードを自在に往来しながら、アレッサンドロ・ミケーレは今回のクルーズ コレクションで、ヴァレンティノの新たな物語を描き出しています。
Courtesy of Valentino
お問い合わせ：
ヴァレンティノ インフォメーション デスク
tel. 03-6384-3512
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本コレクションでは、メゾンを象徴するディテールと、ミケーレらしいプレッピーな感性を融合。日常に取り入れやすいウェアラブルなアイテムから、華やかな存在感を放つドレスまで、多彩なワードローブが展開されています。
コレクションには、ケーブルニットやストライプシャツ、テーラードジャケット、デニムなど、学生文化やクラシックなプレッピースタイルを想起させるアイテムが登場します。一方で、鮮やかなピンクのプリーツドレスやスパンコールを施したドレス、ファーや刺繍を用いた装飾的なルックが随所に現れ、ヴァレンティノならではのロマンティシズムを描き出しています。
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また、「VILLAIN TEEN」や「You can Come to my Villa」といったメッセージを配したプリントや刺繍も印象的です。キャップやトップスにあしらわれたこれらの言葉は、プレッピーな装いの中に遊び心と反骨精神を忍ばせ、ミケーレが得意とする“規律と逸脱”のコントラストを感じさせます。
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さらに、アーカイブから着想を得たチェック柄やアニマリエプリントも登場します。ブランドの歴史を参照しながら、それらを現代的なスタイリングへと再構築している点も見どころです。
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バッグカテゴリーでは、アイコニックなロックスタッズ ファミリーにフラップ付きの新作バッグが加わるほか、「パンテア」「ドゥ ヴェイン」といったシグネチャーバッグもさまざまな素材やカラーパレットで展開されます。
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プレッピー、クチュール、ストリート、そしてアーカイブ。異なるコードを自在に往来しながら、アレッサンドロ・ミケーレは今回のクルーズ コレクションで、ヴァレンティノの新たな物語を描き出しています。
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