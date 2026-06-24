「スーパーPayPayクーポン」、7月は松屋やモスバーガーなど
ソフトバンクは、7月の「スーパーPayPayクーポン」の対象加盟店を発表した。ソフトバンクユーザーを対象に加盟店で還元を受けられる。
7月は、新たに加わる松屋やモスバーガー、Qoo10のほか、6月から継続して提供されるセブン-イレブン（セブン-イレブンアプリ限定）やebookjapan、Yahoo!ショッピングなど計9加盟店が対象となる。
セブン-イレブンや松屋では、クーポンの付与率は10％。付与上限は1回の利用につき100ポイントまでで、いずれも利用回数は1回まで。ebookjapanの場合は、付与率9％、上限は期間中100ポイントまでで、上限まで何度でも利用できる。加盟店 付与率 付与上限/利用回数 期間 セブン-イレブン（アプリ限定） 10％ 100ポイント/回
1回 6月1日～6月30日
7月1日～7月31日 Coke ON 50％ 100ポイント/回
1回 6月1日～6月30日 ebookjapan 9％ 100ポイント/期間
上限まで何回でも 6月1日～6月30日
7月1日～7月31日 Yahoo!ショッピング 10％ 300ポイント/期間
上限まで何回でも 6月1日～6月30日
7月1日～7月31日 松屋 10％ 100ポイント/回
1回 7月1日～7月31日 松弁ネット 10％ 100ポイント/回
1回 7月1日～7月31日 モスバーガー 10％ 100ポイント/回
1回 7月1日～7月31日 モスのネット注文 10％ 100ポイント/回
1回 7月1日～7月31日 DiDi 10％ 200ポイント/期間
上限まで何回でも 7月1日～7月31日 Qoo10 10％ 300ポイント/回
1回 7月1日～7月9日