SwitchBotは、Amazonプライムデーに先駆けた「SwitchBot限定先行セール」を6月30日から開始する。Amazonプライムデーを含む期間中は、スマートロックやロボット掃除機などの対象製品が最大58％割引となる。

今回のセールは、6月30日～7月6日の「SwitchBot限定先行セール」、7月7日～9日の「Amazonプライムデー先行セール」、7月10日～13日の「Amazonプライムデー」という3つの期間で構成。一部の製品を除き、先行セールの期間中もプライムデー本番と同額のセール価格となる。

最大の割引率となるロボット掃除機「お掃除ロボット S10」は、通常価格11万9820円のところ、58％引きの4万9800円で提供。ゴミ収集に加えて水拭きや給水、排水まで全自動化したフラッグシップモデルで、床掃除にかかる手間をまとめて軽減する。

お掃除ロボット S10

そのほか、コードレス駆動に対応する「スマートサーキュレーター」は、1万3980円→9580円（31％引き）、赤外線家電やMatter対応機器をまとめて管理する中枢デバイス「ハブ3」は、1万4980円→1万1980円（20％引き）となる。

スマートサーキュレーター

ハブ3

直径24.8cmの「ロボット掃除機 K11＋」は、5万9800円のところ、37％引きの3万7800円で販売。最大6000Paの吸引力を備え、家具の隙間やテーブル下に入り込みやすい設計。ホワイトモデルは6月30日～7月13日がセール期間だが、ブラックモデルは7月7日～13日の期間のみ割引される。

ロボット掃除機 K11＋

なお、セール対象の「ロックUltra」や「ハブ3」、「スマートテレビドアホン」は8月以降の値上げが予告されている。

主な対象製品 製品名 通常価格 セール価格 割引率 スマートサーキュレーター 1万3980円 9580円 31％割引 ロックUltra 顔認証Proセット 3万7980円 3万2283円 15％割引 お掃除ロボット S10 11万9820円 4万9800円 58％割引 ロボット掃除機 K11＋ 5万9800円 3万7800円 37％割引 ハブ3 1万4980円 1万1980円 20％割引 カーテン3 8980円 7284円 19％割引 スマートテレビドアホン 1万8980円 1万5980円 16％割引