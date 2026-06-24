堀ちえみ、Bスポット治療を受けたことを報告「痛いけど、そのあとが爽快」

タレントの堀ちえみが23日に自身のアメブロを更新。Bスポット治療を受けたことや、鼻の不調について診察を受けたことを報告した。

この日、堀は「やはり痛かった、Bスポット治療」と治療を受けたことを報告し「右の鼻の詰まりが、最近気になっていました」と告白。「カメラで、鼻の中を診ていただきましたが…入り口のフィルターの役割をしているらしい部分が、白くボワッとしているとのこと」と説明し「左と比べても、違いがハッキリ分かります」とつづった。

続けて、医師から「気になるようであれば、レーザーで焼くといいです。でも声には影響していないみたいですね」と提案されたことを明かすも「声に影響してないならば、このままでいいかな」と自身の考えをコメント。「鼻をレーザーで焼くなんて、めちゃくちゃ痛そうだし」と述べ、点鼻薬を処方してもらったことを明かした。

一方で、Bスポット治療については「痛いけど、そのあとが爽快。いい感じです」とその効果を実感している様子でコメント。「免疫コントロールが、私の身体は下手くそなので、この治療による効果に期待しています」と述べ「次回の診察は、少し間隔を縮めることにしました」と今後についても明かした。

最後に「先生、ありがとうございました」と感謝をつづり、ブログを締めくくった。