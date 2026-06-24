「やっぱり、めっちゃ打つじゃんね」日本ハム→巨人　勢い増すヒットメーカーにファン注目　圧巻の.448「本当に頼もしいFA戦士」「首位打者モード取り戻してる」

ヒットメーカーとしてチームをけん引している松本（C）産経新聞社

巨人は6月23日に行われた広島戦（マツダ）に7−3と勝利、再び阪神と並び同率首位に立った。

投げては先発の戸郷翔征が7回途中3失点で4勝目。チーム合流後無傷の4連勝と右のエースがいよいよ強みを発揮してきた。

【動画】シュアな打撃が光る、松本の打撃シーン

打線の中心的役割を果たしたのは打撃好調な松本剛だった。「2番・右翼」で先発出場。3回二死二塁の場面、左翼線へ適時打を放つと1点リードの5回二死一、二塁の場面でも玉村昇悟の内角高め直球を左前へはじき返し、勝負強さを見せた。

4打数3安打2打点と移籍後初となる猛打賞、2打席連続タイムリーと勢いが止まらない。

日本ハムからオフにFA移籍。開幕当初は苦しむ姿も見せたが交流戦では長谷川信哉（西武）に次ぐ打率.365と一気に状態を上げてきた。