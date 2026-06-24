◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージL組第2節 クロアチア 1-0 パナマ(日本時間24日、トロント・スタジアム)

強豪クロアチアがパナマの堅い守備に苦戦するものの、後半9分のアンテ・ブディミル選手のゴールによる1点を守り切り今大会初勝利を挙げました。チームを牽引するルカ・モドリッチ選手にとっては、この試合が同代表で200試合出場となり、記念すべき日を勝利で飾りました。

試合後には、そんな功労者に対しチームが粋な計らい。ピッチを一周してファンへの挨拶を終えて戻ってきたモドリッチ選手に『200』の番号入りユニホームを贈りました。チームメイトもそんな偉大な選手を囲い拍手で祝福。記念撮影などが行われる様子がありました。

そして一旦、祝福を終え、再び選手らがぞろぞろとゴール前へ移動。モドリッチ選手も一人記念撮影などに応じていたため少し遅れてチームの輪に戻ります。するとそこで突如仲間数名がモドリッチ選手を抱え始めると、再び大きな輪ができあがり胴上げが行われました。始めモドリッチ選手は恥ずかしそうに抱えられるのを拒否する仕草をみせますが、胴上げ中は笑顔に。最後は『200』の背番号入りユニホームを広げて、再びチームそろって記念撮影が行われました。