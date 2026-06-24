「Ｍａｔｔ Ｒｏｓｅ」ことアーティストのＭａｔｔが番組共演者とのオフショットを披露した。

２４日までに自身のインスタグラムを更新したＭａｔｔ。「フジテレビ【真剣遊戯ＴＨＥバトルＳＨＯＷ⭐︎】見てくださりありがとうございました」と番組出演について報告し、「コントロール良すぎて矢が突き抜けたの 血が騒ぐ あれまたやりたいわ」と一言感想を添えた。

また、「プライベートでしか会ったことなかった北村のたっくんそして…猪狩のそぅちゃんとも真剣遊戯できてとっても楽しかった 引き続きお二人には気が向いた際 ミッドナイトＴＥＬさせて頂きますわッ」とつづり、俳優の北村匠海を含めた番組共演者と“Ｍａｔｔ化”した２ショットをアップした。

この投稿には「マッティの射抜く姿が美しすぎてアクスタにしたいぐらい心掴まれたの」「匠海くんと仲がいいの知らなくてビックリ！」「貴重なお話も匠海先生とのお写真もありがとうございます」「私も北村のたっくんに夜中電話かけていいかな？」「おつかれさまでした」といったコメントが寄せられている。