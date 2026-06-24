歴史ある町並みから「米国で最も英国らしい」と言われるボストンが、もっと英国らしくなった。

ここでスコットランドが２試合を戦い、サポーターが特に夜の街を占拠したからだ。

ユニホーム姿で繰り出し、ビールを手に騒ぐ。私と同宿の男性は「ハイチ戦とモロッコ戦の間は、ノルウェー―イラク戦を見たり、飲みに行ったりしている」と楽しそう。ラグビーＷ杯でも彼らの赤ら顔は見てきたが、２８年ぶりの出場とあって、さらに気合が入ったようだ。

彼らは米大リーグ、レッドソックスの本拠地「フェンウェイパーク」にも現れた。球場ツアーの冒頭で、案内係のスタッフが「ビールはついてこないよ」と話すと、一斉ブーイング。「この中にレッドソックスのファンはいる？」と尋ねられると、沈黙。彼らが野球文化を英国に持ち帰るつもりは、全くなさそうだ。

２４日は、マイアミでブラジルに挑むスコットランド。主将のＤＦロバートソンは前日記者会見で、「僕たちが勝てれば、マイアミの街からもビールが消えるだろう。歴史的な夜をみんなで祝いたい」と笑った。明るく、にぎやかな彼らの快進撃を、ちょっとだけ期待している。（平地一紀）