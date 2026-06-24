大阪で堂々手つなぎデート…元K-POPアイドル、日本旅行動画で年下モデルとの交際を公表!?

ガールズグループDIA出身のキ・ヒヒョンが、年下モデルとの交際をサプライズ公表した。

キ・ヒヒョンとモデルのイ・サンユンは6月23日、それぞれのSNSに日本・大阪で撮影された動画を投稿した。

【画像】キ・ヒヒョン、モデルと手つなぎ大阪デート

公開されたのはCCTV（防犯カメラ）の映像で、2人は「初めての大阪でCCTVで思い出作り」というコメントを添えた。

動画には、大阪の街で2人が手をつないで歩いている途中、CCTVカメラを見つけ、手を振りながら楽しそうにする様子が映っている。仲睦まじい雰囲気からは、初々しい恋人同士のときめきと愛情が伝わってくる。笑い合った後、キ・ヒヒョンとイ・サンユンは再び手をつなぎ、歩き出した。

（画像＝キ・ヒヒョン、イ・サンユンSNS）

この動画を見た知人たちは「まあ」「ラブラブ」などのコメントを残し、ネットユーザーからも「おめでとう」「お似合い」といった反応が寄せられている。そのほかにも、2人は日本旅行中に同じ場所で撮った写真をそれぞれSNSに公開し、交際を隠さない姿を見せた。

（写真＝キ・ヒヒョン、イ・サンユンSNS）キ・ヒヒョン（左）、イ・サンユン

2015年にガールズグループDIAとしてデビューしたキ・ヒヒョンは、グループでリーダー兼メインラッパーとして活動し、多くのK-POPファンから愛された。2016年にはMnetのオーディション番組『PRODUCE 101』に出演し、優れたラップの実力とパフォーマンスで人気を集めたが、最終順位19位でプロジェクトグループI.O.Iのデビューメンバー入りは果たせなかった。

DIA解散後、最近は芸能事務所ALLMYANIC DOTSで、アーティストではなく社員として勤務していると伝えられている。

一方、イ・サンユンは端正なビジュアルを持つ人気モデルだ。昨年、Channel Aの恋愛リアリティ番組『Heart Pairing』に出演し、顔を知られるようになった。