M!LK佐野勇斗、“すごく意識”していること「メンバーの5人と向き合って」
【モデルプレス＝2026/06/24】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が24日、都内で開催された「ドクターシーラボ（R）新ブランドアンバサダー就任式」に出席。“すごく意識”していることを明かした。
【写真】書道6段のM!LKメンバー、直筆美文字
ドクターシーラボ（R）の新ブランドアンバサダーに就任した佐野は「10代の頃から本当に使わせていただいていたので、すごく運命的なものを感じました。すごく嬉しかったです」と喜び。夢や目標に向き合う時に工夫していることを問われると「メンバーの5人と向き合って、全員が全員を思いやってリスペクトする。そしてM!LKのスタッフ陣、チームのみんなと向き合う。そしてやっぱり、ファンの皆さんと向き合うっていうのは、すごく意識していることです。それしかないと言っても過言ではないくらい、向き合うことは大事にしています」と話していた。
また、完成したCMについては「初めて見たんですけど、めちゃくちゃイイじゃん」とM!LKの楽曲「イイじゃん」の決めポーズを披露。ほかにも「好きすぎて滅！」のポーズを見せていた。美容については「どれだけ遅く帰ってきても、疲れて帰ってきても『VC100』のクレンジングっていうのは必ず使わせてもらっています」と口に。その後、商品の魅力を得意な習字で表現する一幕も。書道6段の腕前を持つ佐野は「透明感」としたためていた。（modelpress編集部）
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◆佐野勇斗「メンバーの5人と向き合って」
ドクターシーラボ（R）の新ブランドアンバサダーに就任した佐野は「10代の頃から本当に使わせていただいていたので、すごく運命的なものを感じました。すごく嬉しかったです」と喜び。夢や目標に向き合う時に工夫していることを問われると「メンバーの5人と向き合って、全員が全員を思いやってリスペクトする。そしてM!LKのスタッフ陣、チームのみんなと向き合う。そしてやっぱり、ファンの皆さんと向き合うっていうのは、すごく意識していることです。それしかないと言っても過言ではないくらい、向き合うことは大事にしています」と話していた。
◆佐野勇斗「イイじゃん」「好きすぎて滅！」ポーズ披露
また、完成したCMについては「初めて見たんですけど、めちゃくちゃイイじゃん」とM!LKの楽曲「イイじゃん」の決めポーズを披露。ほかにも「好きすぎて滅！」のポーズを見せていた。美容については「どれだけ遅く帰ってきても、疲れて帰ってきても『VC100』のクレンジングっていうのは必ず使わせてもらっています」と口に。その後、商品の魅力を得意な習字で表現する一幕も。書道6段の腕前を持つ佐野は「透明感」としたためていた。（modelpress編集部）
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