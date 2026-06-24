【ピラティス+α 体験レポート】骨格触診と整体で、一人ひとりに合った姿勢改善トレーニングを実現！

現代人こそ意識すべき、“呼吸”と“体幹”。自宅での地道なトレーニングにも精を出しつつ、時にはプロの理論やそれに基づいたサービスを受けて、知識も体もさらにアップデートさせたいもの。古くから良さは伝わっているけれど、意外と未体験のユニークなウェルネス施設は多数。リアルな体験レポとともに、その魅力をお届け！

一度で驚きの変化！ 別人級のシルエットに

骨格や筋肉、姿勢を細かく分析し、一人ひとりに合わせてメニューを提案してくれる「EDENTOKYO」。2回目以降は整体も取り入れ、最初に体を整えてからピラティスを行うことで、より効率的に理想の体へと導いてくれる。

「正直、普段から運動ゼロ、ピラティス経験なしという初心者なのでついていけるか心配していましたが、マンツーマンだから自分のペースで取り組め、終わったあとの心地いい疲労感がとにかく気持ちいい。そして意外だったのは、呼吸も重視しているところ。肋骨を意識しながら行う独自の呼吸法は、5回繰り返すだけでもお腹の奥の筋肉がしっかり使われている感覚がありました」（美容ライターO）

この呼吸法によって、ピラティスの効果も高まるそう。そしてスゴいのが、たった1回でも感じられる変化。

「全身のbefore＆after写真を見ると、下がっていた左肩の高さが整い、胸郭が開き、前のめりだった首も自然なポジションになって、別人のようなプロポーションに！ さらに、beforeでは妙なシワが寄っていたTシャツが、afterではアイロンをかけたようにピンと整い、高級感まで増して見えました。正直最初は、グループレッスンでも十分ではと思っていたけど、初心者こそマンツーマンで見てもらう価値があると実感。姿勢分析や整体など＋αのアプローチを組み合わせることで、最短で理想のボディラインが叶えられそうです」

体験したのは…

美容ライターO

整体やマッサージのメンテナンスが欠かせない慢性的な首こり、肩こり、腰痛持ち。初のピラティスは、筋トレほどハードではないのに、しっかり体幹に効いている感覚に感動！

DATA

EDEN TOKYO

東京都渋谷区神宮前3-20-4 Hibica神宮前 TEL.03-6804-5199 11：00〜20：00 無休 初回85分 \17,600

整体や鍼灸を組み合わせた進化系ピラティススタジオ3選

HabiGym 麻布十番店

ピラティス＋整体

理学療法士のサポートで叶える無理のない体づくり

理学療法士の資格を持ったトレーナーが、姿勢や動きのクセ、不調の原因を見極めながらプランを提案。ピラティスで鍛えるだけでなく、身体を整えながら進めていくので、不調がある人も安心。

東京都港区東麻布3-4-15 シーガル麻布ビル7F TEL. 080-4683-1578 9：00〜21：30 年末年始休 初回体験60分 \3,300

Dr.ピラティス 銀座店

ピラティス＋トレーニング

医学的根拠に基づいたピラティスで美しいボディラインを目指す

採用率3％という狭き門をくぐり抜けたトレーナーが、マンツーマンでピラティスとトレーニングを指導。姿勢や身体の使い方を整えることで、トレーニング効果を最大限に引き出し、理想のボディに。

東京都中央区銀座7-5-5 長谷第1ビル3F-B TEL. 03-6280-6009 7：00〜22：00 不定休 体験レッスン60分 \7,100

HAUOLA パーソナル鍼灸整体ピラティス 三軒茶屋

ピラティス＋鍼灸＋整体

多角的なアプローチで不調をリセット！ 根本解決へ導く満足度の高い施術が人気

長年プロアスリートのボディメンテを手がけてきた3つの国家資格を有するオーナーが施術。

東京都世田谷区三軒茶屋1-5-11 アサカシオン三軒茶屋501 TEL. 080-4885-7302 10:30〜21:00（土・祝日9:00〜19:00） 日曜休 初回体験70分 \4,980〜 ※8月下旬より三軒茶屋内の新店舗にて営業予定。詳細はHPを確認。